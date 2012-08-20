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"الزبيدي" يدشن مشروعات تقنية وإبداعية بمجمع الصحة النفسية بجدة

ضمن المشروعات المستهدفة والمعتمدة.. وسيتم تعميمها على بقية المستشفيات

دشن الدكتور حسين الزبيدي المساعد بالشؤون الصحية للتميز المؤسسي مجموعة من المشروعات الإبداعية التقنية في مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة تمثلت في المشروعات التقنية المنفذة من قِبل فريق التطوير الإلكتروني، والتي تعد من ضمن المشروعات المستهدفة والمعتمدة من الوزارة والتي سيتم تعميمها على بقية المستشفيات.

وجاء نظام بادر كأول وأحد المشروعات ذي الأهمية العالية التي تهدف إلى الاستجابة الفورية لعدم الرضا من قِبل المستفيدين ومن ثم العمل على احتوائها وتحسينها في حينها، بينما يستهدف المشروع الثاني المتمثل في المركز الترفيهي العديد من مقاطع الفيديو والألعاب الإلكترونية والمقالات التخصصية والتأهيلية التي يتم استعراضها واستخدامها عن طريق شبكة المجمع المفتوحة لخدمة العملاء.

ويستهدف المشروع الثالث الشاشات الذكية الإلكترونية عبر شاشة الطوارئ التي تساعد في سهولة الحصول على الخدمات الصحية في وقت وجيز من قِبل العملاء .

وشدد "الزبيدي" على أن التطور التقني والتكنولوجي الذي تنتهجه صحة جدة يمثل نقلة نوعية مميزة في تحسين البيئة العملية والمهنية مما يُسهم في تقديم الخدمة العلاجية للمستفيدين بالشكل المناسب.

وثمنت إدارة المجمع بدورها هذه الزيارة من الشؤون الصحية التي تساعد وتحفز منسوبي المجمع على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمراجعين والمستفيدين.

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"الزبيدي" يدشن مشروعات تقنية وإبداعية بمجمع الصحة النفسية بجدة
سبق

دشن الدكتور حسين الزبيدي المساعد بالشؤون الصحية للتميز المؤسسي مجموعة من المشروعات الإبداعية التقنية في مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة تمثلت في المشروعات التقنية المنفذة من قِبل فريق التطوير الإلكتروني، والتي تعد من ضمن المشروعات المستهدفة والمعتمدة من الوزارة والتي سيتم تعميمها على بقية المستشفيات.

وجاء نظام بادر كأول وأحد المشروعات ذي الأهمية العالية التي تهدف إلى الاستجابة الفورية لعدم الرضا من قِبل المستفيدين ومن ثم العمل على احتوائها وتحسينها في حينها، بينما يستهدف المشروع الثاني المتمثل في المركز الترفيهي العديد من مقاطع الفيديو والألعاب الإلكترونية والمقالات التخصصية والتأهيلية التي يتم استعراضها واستخدامها عن طريق شبكة المجمع المفتوحة لخدمة العملاء.

ويستهدف المشروع الثالث الشاشات الذكية الإلكترونية عبر شاشة الطوارئ التي تساعد في سهولة الحصول على الخدمات الصحية في وقت وجيز من قِبل العملاء .

وشدد "الزبيدي" على أن التطور التقني والتكنولوجي الذي تنتهجه صحة جدة يمثل نقلة نوعية مميزة في تحسين البيئة العملية والمهنية مما يُسهم في تقديم الخدمة العلاجية للمستفيدين بالشكل المناسب.

وثمنت إدارة المجمع بدورها هذه الزيارة من الشؤون الصحية التي تساعد وتحفز منسوبي المجمع على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمراجعين والمستفيدين.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
10:58 PM

"الزبيدي" يدشن مشروعات تقنية وإبداعية بمجمع الصحة النفسية بجدة

ضمن المشروعات المستهدفة والمعتمدة.. وسيتم تعميمها على بقية المستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن الدكتور حسين الزبيدي المساعد بالشؤون الصحية للتميز المؤسسي مجموعة من المشروعات الإبداعية التقنية في مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة تمثلت في المشروعات التقنية المنفذة من قِبل فريق التطوير الإلكتروني، والتي تعد من ضمن المشروعات المستهدفة والمعتمدة من الوزارة والتي سيتم تعميمها على بقية المستشفيات.

وجاء نظام بادر كأول وأحد المشروعات ذي الأهمية العالية التي تهدف إلى الاستجابة الفورية لعدم الرضا من قِبل المستفيدين ومن ثم العمل على احتوائها وتحسينها في حينها، بينما يستهدف المشروع الثاني المتمثل في المركز الترفيهي العديد من مقاطع الفيديو والألعاب الإلكترونية والمقالات التخصصية والتأهيلية التي يتم استعراضها واستخدامها عن طريق شبكة المجمع المفتوحة لخدمة العملاء.

ويستهدف المشروع الثالث الشاشات الذكية الإلكترونية عبر شاشة الطوارئ التي تساعد في سهولة الحصول على الخدمات الصحية في وقت وجيز من قِبل العملاء .

وشدد "الزبيدي" على أن التطور التقني والتكنولوجي الذي تنتهجه صحة جدة يمثل نقلة نوعية مميزة في تحسين البيئة العملية والمهنية مما يُسهم في تقديم الخدمة العلاجية للمستفيدين بالشكل المناسب.

وثمنت إدارة المجمع بدورها هذه الزيارة من الشؤون الصحية التي تساعد وتحفز منسوبي المجمع على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمراجعين والمستفيدين.

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