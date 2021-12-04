عودة أكثر من ١٤٠ ألف طالب وطالبة بتعليم صبيا

في ١٢٩٨ مدرسة للبنين والبنات في 9 محافظات

يعود أكثر من ١٤٠ ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم بإدارة تعليم صبيا، إلى الدراسة في ١٢٩٨ مدرسة للبنين والبنات، في تسع محافظات تشرف عليها الإدارة تعليميًّا؛ وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

ويعود من هؤلاء الطلبة أكثرُ من ٧١ ألف طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة "عن بُعد" عبر منصتيْ "مدرستي" و"روضتي".

وأكد مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، جاهزية الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس لبداية الفصل الدراسي الثاني على جميع المستويات.

وشدد على ضرورة استكمال تحصين الطلبة غير المحصنين في المتوسطة والثانوية للعودة الحضورية الكاملة وارتداء الكمامات والتعامل بحذر مع فيروس كورونا ومتحوراته، واستمرار مراعاة البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة وقاية.

وأشار المساعد للشؤون التعليمية، ناصر معافا، إلى اكتمال الأعمال لبدء الفصل الثاني والعمل على تنفيذ خطة إشرافية لمتابعة الميدان التعليمي، والانتهاء من سد الاحتياج من الإدارة المدرسية، وبناء المفكرة التدريبية للفصل الثاني بالتعاون مع الأقسام، واستكمال برامج إدارة الأداء الوظيفي بمكاتب التعليم، وبرامج المسارات التطويرية للمعلمين والمعلمات.

ومواصلة تقديم ٤٠ برنامجًا تدريبيًّا للكوادر التعليمية والإدارية في مجالات الأمن السيبراني، والإشراف وتجويد نواتج التعلم، ومنصات التعليم الإلكتروني، والرقابة على الأداء، والمراجعة الداخلية، والمهارات الإدارية، وإدارة المشاريع والميزانية.

وعلى مستوى الاستعدادات المدرسية؛ أوضح المساعد للشؤون المدرسية، عثمان مسملي، أنه تم استلام سبعة مشروعات جديدة مع بدء هذا الفصل تسهم في تهيئة البيئة التعليمية الملائمة وترفع من كفاءة الإنفاق، تضاف إلى ١١ مشروعًا مدرسيًّا تم الاستفادة منها بداية العام.. واستكمال ترحيل المقررات والكتب المدرسية للصف الأول والثاني ثانوي، بنسبة ١٠٠% لجميع المكاتب وفق خطة كل مكتب تعليم.. إضافة إلى استئناف وتجديد وطرح عدد من عقود الصيانة والتشغيل، وتأمين وتوريد المكيفات دعمًا للمدارس، ومعالجة وتصحيح وضع ثلاثة عقود، والقيام بثمان عمليات تأهيل في مكاتب التعليم، والعمل على تجهيز وتأثيث بعض العيادات المدرسية، وتعقيم المدارس وتوفير المستلزمات الصحية ومراعاة قواعد الأمن والسلامة.

وأكدت المساعد للشؤون التعليمية "بنات"، مها الحمزي، الاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة للتوجيه والإرشاد، والاستفادة من نسخ الكتب المدرسية التي صرفت بداية العام حسب توزيع المنهج بما يتوافق مع الفصول الدراسية الثلاثة كاملة، وأهمية بث الوعي وتثقيف الطلبة للمحافظة على المرافق والمقررات المدرسية.

وأفاد مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا، إبراهيم الحازمي، بالعمل على إعداد خطة إعلامية للتهيئة لبداية الفصل الثاني تُظهر جهود الوزارة في استمرار العملية التعليمية في بيئة صحية آمنة، وتُبرز إيجابيات نظام الثلاثة فصول الدراسية، وما تقدمه منصتا "مدرستي" و"روضتي" من خدمات تعليمية متميزة.

وأشاد الدكتور "الخرمي" بالنجاح منقطع النظير الذي حققته وزارة التعليم في انتظام العملية التعليمية على جميع المستويات رغم تحديات كورونا، وما عملت عليه إدارة تعليم صبيا من تطبيق للإجراءات الاحترازية، وتحصين الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية.

وكذا تهيئة متطلبات البيئة التعليمية وجاهزيتها للدراسة، ودور المعلمين والمعلمات في إدارة العملية التعليمية، وما يبذله مديرو ومديرات المدارس في الارتقاء بمستوى مدارسهم، بدعم من مشرفي ومشرفات الإدارة، ومساندة أولياء الأمور.

وثمّن الدكتور "الخرمي" دعم القيادة الحكيمة ووزارة التعليم ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه، وتكامل جهود أقسام الإدارة لمواصلة العملية التعليمية خلال هذا الفصل، وتحقيق المستهدفات، والحرص على تجويد النتائج والمخرجات؛ لخلق جيل متميز ينافس عالميًّا، ويمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين، سائلين الله أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق.