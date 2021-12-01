هل سنعود إلى الحَجْر والاحترازات الصحية المشدَّدة؟ "متحدث الصحة": إن شاء الله لا

أكد: ما وصلنا إليه من مستوى المناعة واستكمال التحصينات يجعلنا في حالة طمأنينة أكثر

بعد ظهور متحور أوميكرون استبعد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، العودة إلى الحجر والاحترازات الصحية المشددة قائلاً: "إن شاء الله لا".

وأضاف لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية: "ما وصلنا إليه من مستوى المناعة واللقاحات واستكمال التحصينات والوعي المجتمعي يجعلنا في حالة طمأنينة أكثر مما كنا عليه في مرحلة سابقة من ظهور الموجات والمتحورات والطفرات للفيروس". مشيرًا إلى أن خروج العالم من جائحة فيروس كورونا يعني نهايتها.

ولفت متحدث الصحة إلى أن قلة عدد أرقام إصابات كورونا في السعودية لا تعني انتهاء الجائحة.

وأكد العبدالعالي أن متحور أوميكرون قضية علمية بحتة. موضحًا أن القلق يأتي إذا تم تصنيفه من الجهات الرسمية، ومفيدًا بأن ما يثير القلق حول أوميكرون أنه حديث النشوء، والمعلومات الأولية

هي سرعة انتشاره.

وأشار إلى أن "عدم إلزامية بعض الدول بلبس الكمامة لا يعني التخلي عنها.. ونصيحتي للمسافر بالالتزام بالإجراءات الاحترازية".