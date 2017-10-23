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بريطانيا تسجِّل 49,298 إصابة جديدة و180 حالة وفاة بسبب كورونا

بلغ إجمالي الإصابات 8,689,949 حالة والوفيات 139,326 شخصًا

سجَّلت بريطانيا 49,298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و180 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الجمعة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,689,949، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,326 شخصًا.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تسجِّل 49,298 إصابة جديدة و180 حالة وفاة بسبب كورونا
سبق

سجَّلت بريطانيا 49,298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و180 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الجمعة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,689,949، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,326 شخصًا.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
10:28 PM
اخر تعديل
23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
01:25 AM

بريطانيا تسجِّل 49,298 إصابة جديدة و180 حالة وفاة بسبب كورونا

بلغ إجمالي الإصابات 8,689,949 حالة والوفيات 139,326 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجَّلت بريطانيا 49,298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و180 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الجمعة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,689,949، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,326 شخصًا.

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