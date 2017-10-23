بريطانيا تسجِّل 49,298 إصابة جديدة و180 حالة وفاة بسبب كورونا

سجَّلت بريطانيا 49,298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و180 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الجمعة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,689,949، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,326 شخصًا.
بريطانيا تسجِّل 49,298 إصابة جديدة و180 حالة وفاة بسبب كورونا
بلغ إجمالي الإصابات 8,689,949 حالة والوفيات 139,326 شخصًا
سجَّلت بريطانيا 49,298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و180 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الجمعة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,689,949، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,326 شخصًا.
سجَّلت بريطانيا 49,298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و180 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
بريطانيا تسجِّل 49,298 إصابة جديدة و180 حالة وفاة بسبب كورونا
بلغ إجمالي الإصابات 8,689,949 حالة والوفيات 139,326 شخصًا
سجَّلت بريطانيا 49,298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و180 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم الجمعة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,689,949، فيما بلغت حصيلة الوفيات 139,326 شخصًا.