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"الغذاء والدواء" تشدد على التزام المنشآت بدليل الاشتراطات الوقائية من كورونا

للحد من انتشار الفيروس

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة التزام منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية ومنتجات التجميل والأجهزة الطبية بالدليل الإرشادي الذي يتضمن اشتراطات وقائية تساعد المنشآت في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19(.

ويحتوي الدليل الإرشادي الذي أصدرته "الهيئة" أخيرًا على عددٍ من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت، إضافة إلى توصيات وزارة الصحة , حيث يشتمل الدليل على متطلبات من المنشأة ومتطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسلهم الأيدي بالطريقة المثلى.

كما ركز الدليل على شرح وتوضيح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بمرض فيروس كورونا، وخطوات عزل الموظفين المرضى, موضحة الهيئة أنه يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء .

الهيئة العامة للغذاء والدواء فيروس كورونا الجديد

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"الغذاء والدواء" تشدد على التزام المنشآت بدليل الاشتراطات الوقائية من كورونا
سبق

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة التزام منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية ومنتجات التجميل والأجهزة الطبية بالدليل الإرشادي الذي يتضمن اشتراطات وقائية تساعد المنشآت في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19(.

ويحتوي الدليل الإرشادي الذي أصدرته "الهيئة" أخيرًا على عددٍ من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت، إضافة إلى توصيات وزارة الصحة , حيث يشتمل الدليل على متطلبات من المنشأة ومتطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسلهم الأيدي بالطريقة المثلى.

كما ركز الدليل على شرح وتوضيح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بمرض فيروس كورونا، وخطوات عزل الموظفين المرضى, موضحة الهيئة أنه يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء .

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
11:28 PM

"الغذاء والدواء" تشدد على التزام المنشآت بدليل الاشتراطات الوقائية من كورونا

للحد من انتشار الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة التزام منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية ومنتجات التجميل والأجهزة الطبية بالدليل الإرشادي الذي يتضمن اشتراطات وقائية تساعد المنشآت في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19(.

ويحتوي الدليل الإرشادي الذي أصدرته "الهيئة" أخيرًا على عددٍ من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت، إضافة إلى توصيات وزارة الصحة , حيث يشتمل الدليل على متطلبات من المنشأة ومتطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسلهم الأيدي بالطريقة المثلى.

كما ركز الدليل على شرح وتوضيح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بمرض فيروس كورونا، وخطوات عزل الموظفين المرضى, موضحة الهيئة أنه يمكن الاطلاع على الدليل الإرشادي كاملاً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء .

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