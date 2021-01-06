"الأرصاد" تنبّه من أمطار وبرد على الباحة تستمر حتى 8 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.