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"لتبقى": "الإطار الأخضر" أكثر أماناً وتوفيراً في استهلاك الطاقة

الحملة أوصت بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات"

طالبت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" المواطنين والمقيمين بالتأكد من بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات عند الشراء، وبشراء الإطار "المستوى الأخضر" الأعلى كفاءة.

وأوصت بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" عند الاختيار؛ لأنها وُضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وذكرت أن بطاقة كفاءة الطاقة "لإطارات السيارات"، تضم مصطلحات كفاءة الطاقة" و"التماسك على الأسطح الرطبة" للإطارات التي تظهر على البطاقة.

وقالت الحملة: مصطلح "كفاءة الطاقة" يُشير إلى مقدار "مقاومة الدوران" في الإطارات، حيث إن لكل جسم يدور على سطحٍ ما مقاومة نتيجة احتكاك هذا الجسم بالسطح تعرف بـ"مقاومة الدوران"، وبالنسبة للإطارات هي مقدار القوة التي تقاوم الحركة عندما يتدحرج الإطار على سطح معين، فكلما ارتفع معامل مقاومة الدوران كلما زادت قوة المحرك اللازمة للتغلب على قوة المقاومة، وكلما كانت المقاومة أعلى قلت كفاءة الطاقة للإطار.

أمّا مصطلح "التماسك على الأسطح الرطبة" فهو قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل، ويستخدم معامل التماسك على السطح الرطب كمقياس وقائي إلى جانب معامل مقاومة الدوران.

وتحتوي "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" على المعلومات التالية: اسم الشركة الصانعة باللغة العربية والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار وقطر العجلة وبنية الإطار "Radial, Bias, Diagonal"، واستخدام الإطار، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة، إضافة إلى معلومات إضافية يمكن للشركة الصانعة إضافتها لغرض تسويق الإطار، إلى جانب وجود رمز الاستجابة السريع الذي يبين معلومات الإطار الأساسية عن طريق الماسح الضوئي، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصيغة القانونية التي تمنع إزالة البطاقة أو التلاعب بها.

ودعت الحملة إلى زيارة موقعها (https://taqa.gov.sa)؛ وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لتبقى": "الإطار الأخضر" أكثر أماناً وتوفيراً في استهلاك الطاقة
سبق

طالبت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" المواطنين والمقيمين بالتأكد من بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات عند الشراء، وبشراء الإطار "المستوى الأخضر" الأعلى كفاءة.

وأوصت بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" عند الاختيار؛ لأنها وُضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وذكرت أن بطاقة كفاءة الطاقة "لإطارات السيارات"، تضم مصطلحات كفاءة الطاقة" و"التماسك على الأسطح الرطبة" للإطارات التي تظهر على البطاقة.

وقالت الحملة: مصطلح "كفاءة الطاقة" يُشير إلى مقدار "مقاومة الدوران" في الإطارات، حيث إن لكل جسم يدور على سطحٍ ما مقاومة نتيجة احتكاك هذا الجسم بالسطح تعرف بـ"مقاومة الدوران"، وبالنسبة للإطارات هي مقدار القوة التي تقاوم الحركة عندما يتدحرج الإطار على سطح معين، فكلما ارتفع معامل مقاومة الدوران كلما زادت قوة المحرك اللازمة للتغلب على قوة المقاومة، وكلما كانت المقاومة أعلى قلت كفاءة الطاقة للإطار.

أمّا مصطلح "التماسك على الأسطح الرطبة" فهو قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل، ويستخدم معامل التماسك على السطح الرطب كمقياس وقائي إلى جانب معامل مقاومة الدوران.

وتحتوي "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" على المعلومات التالية: اسم الشركة الصانعة باللغة العربية والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار وقطر العجلة وبنية الإطار "Radial, Bias, Diagonal"، واستخدام الإطار، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة، إضافة إلى معلومات إضافية يمكن للشركة الصانعة إضافتها لغرض تسويق الإطار، إلى جانب وجود رمز الاستجابة السريع الذي يبين معلومات الإطار الأساسية عن طريق الماسح الضوئي، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصيغة القانونية التي تمنع إزالة البطاقة أو التلاعب بها.

ودعت الحملة إلى زيارة موقعها (https://taqa.gov.sa)؛ وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
05:12 PM

"لتبقى": "الإطار الأخضر" أكثر أماناً وتوفيراً في استهلاك الطاقة

الحملة أوصت بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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طالبت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" المواطنين والمقيمين بالتأكد من بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات عند الشراء، وبشراء الإطار "المستوى الأخضر" الأعلى كفاءة.

وأوصت بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" عند الاختيار؛ لأنها وُضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وذكرت أن بطاقة كفاءة الطاقة "لإطارات السيارات"، تضم مصطلحات كفاءة الطاقة" و"التماسك على الأسطح الرطبة" للإطارات التي تظهر على البطاقة.

وقالت الحملة: مصطلح "كفاءة الطاقة" يُشير إلى مقدار "مقاومة الدوران" في الإطارات، حيث إن لكل جسم يدور على سطحٍ ما مقاومة نتيجة احتكاك هذا الجسم بالسطح تعرف بـ"مقاومة الدوران"، وبالنسبة للإطارات هي مقدار القوة التي تقاوم الحركة عندما يتدحرج الإطار على سطح معين، فكلما ارتفع معامل مقاومة الدوران كلما زادت قوة المحرك اللازمة للتغلب على قوة المقاومة، وكلما كانت المقاومة أعلى قلت كفاءة الطاقة للإطار.

أمّا مصطلح "التماسك على الأسطح الرطبة" فهو قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل، ويستخدم معامل التماسك على السطح الرطب كمقياس وقائي إلى جانب معامل مقاومة الدوران.

وتحتوي "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" على المعلومات التالية: اسم الشركة الصانعة باللغة العربية والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار وقطر العجلة وبنية الإطار "Radial, Bias, Diagonal"، واستخدام الإطار، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة، إضافة إلى معلومات إضافية يمكن للشركة الصانعة إضافتها لغرض تسويق الإطار، إلى جانب وجود رمز الاستجابة السريع الذي يبين معلومات الإطار الأساسية عن طريق الماسح الضوئي، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصيغة القانونية التي تمنع إزالة البطاقة أو التلاعب بها.

ودعت الحملة إلى زيارة موقعها (https://taqa.gov.sa)؛ وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

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