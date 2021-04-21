تتابع وزارة الخارجية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية تشاد الشقيقة. ‎وتعرب عن خالص العزاء والمواساة لشعب تشاد في وفاة الرئيس إدريس ‏ديبي إيتنو، وتؤكد على أهمية التهدئة وعدم التصعيد، وتعبر عن تطلعها بأن يتوصل الأشقاء في تشاد إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار؛ بما يحفظ أمن تشاد واستقرارها ووحدتها، ويجنب شعبها الشقيق كل سوء ومكروه.

المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في تشاد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-21 تتابع وزارة الخارجية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية تشاد الشقيقة.

‎وتعرب عن خالص العزاء والمواساة لشعب تشاد في وفاة الرئيس إدريس ‏ديبي إيتنو، وتؤكد على أهمية التهدئة وعدم التصعيد، وتعبر عن تطلعها بأن يتوصل الأشقاء في تشاد إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار؛ بما يحفظ أمن تشاد واستقرارها ووحدتها، ويجنب شعبها الشقيق كل سوء ومكروه.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442 10:13 AM

المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في تشاد في بيان للخارجية.. عبرت عن مواساتها في وفاة الرئيس ديبي





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تتابع وزارة الخارجية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية تشاد الشقيقة.

‎وتعرب عن خالص العزاء والمواساة لشعب تشاد في وفاة الرئيس إدريس ‏ديبي إيتنو، وتؤكد على أهمية التهدئة وعدم التصعيد، وتعبر عن تطلعها بأن يتوصل الأشقاء في تشاد إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار؛ بما يحفظ أمن تشاد واستقرارها ووحدتها، ويجنب شعبها الشقيق كل سوء ومكروه.