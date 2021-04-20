"الخطوط" توقع مع شركة متخصصة لتعقيم الرحلات الجوية وتوعية المسافرين

تقدم معلومات عن أهم السمات والتراث المعماري لمناطق المملكة

‬وقعت الخطوط السعودية اليوم مع إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج المنظفات والتعقيم، لتقديم المعقمات ووسائل الوقاية للمسافرين على متن رحلات الخطوط السعودية.

وتقدم الشركة تجربة التعقيم للمسافرين داخل مغلفات تحمل طابعًا تراثيًا خاصًا، ومعلومات عن أهم السمات والتراث المعماري لمناطق المملكة، التي تم تصميمها واختيارها بالتعاون مع هيئة التراث.

وأوضح نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بالخطوط السعودية عصام محمد أخونباي، أن "السعودية" حرصت منذ الأيام الأولى لظهور جائحة كورونا المستجد، على الاهتمام بصحة وسلامة المسافرين وطاقم الطائرات، ما أسهم في تصنيف "السعودية" ضمن قائمة الفئة الماسية لأفضل 10 شركات طيران بالعالم.