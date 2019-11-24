بحضور نائب وزير الرياضة .. "ابن جلوي" يدشن مركز التدريب السعودي الأولمبي

نيابة عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وزير الرياضة، دشن الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم الأربعاء الهوية الرسمية لمركز التدريب السعودي الأولمبي، بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي في مجمع الأمير فيصل بن فهد والأولمبي.

وتم خلال مراسم التدشين، تقديم الرئيس التنفيذي للمركز "مات فايفر"، والذي يمتلك خبرة رياضية تجاوزت 25 عامًا في أستراليا وبريطانيا، كما تم خلال الحفل تقديم القائمة الأولية من اللاعبين المنضمين إلى المركز والتي اشتملت على 150 اسمًا ينشطون في أكثر من 14 رياضة.

من جانب آخر أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي في كلمته الموجهة للرياضيين أن اليوم يعد بداية قصة جديدة في الرياضة السعودية، وقال:"ألتقي بكم اليوم في ظلّ دعمٍ سخي وغير محدود من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – أيده الله – ومتابعة واهتمام الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.. وذلك لكتابة قصة جديدة للرياضة السعودية -عنوانها أنتم-".

وأضاف : "يهدف برنامج تطوير رياضي النخبة الذي يعد أحد مبادرات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030..إلى صقل وتطوير المهارات، ولأن خلق رياضي ناجح هو نتاج عمل سنوات، فقد اخترنا هذه الأسماء لتكون مستقبل الرياضة بالمملكة".

وأختتم : "نهدف من خلال هذا البرنامج إلى منح كل الرياضيين البيئة الرياضية المثالية، ماليًا وفنيًا وإداريًا، لتحقيق التميز الرياضي، كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، متعهدين بتقديم كل أنواع الدعم اللازم لإنجاح مسيرة الرياضيين".

فيما شدد "مات فايفر" الرئيس التنفيذي للمركز على أنه تم اختيار القائمة الأولية للمركز، بعناية ووفق اللوائح والشروط التي وضعها المركز، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المجال سيظل مفتوحًا بشكلٍ دائم للرياضيين من أجل الانضمام:" أبوابنا ستبقى مفتوحة لكل الرياضيين النخبة، من خلال الاتحادات الرياضية التي تضع عدة برامج استكشافية للمواهب والنخبة في شتى مناطق المملكة".

وأبدى الرئيس التنفيذي سعادته بتعيينه رئيسًا تنفيذيًا للمركز، وقال: "منذ اليوم الأول لي هنا، أبذل قصارى جهدي رفقة فريق عمل المركز، لوضع خطط ورؤية واضحة يُمكِن أن تحقق الإنجازات الرياضية للمملكة على المدى القريب والبعيد".