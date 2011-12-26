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اليمن.. وصول أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى "الغيلة" بـ"ناطع"

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الشعب اليمني الشقيق

وصلت أمس، أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى الغيلة بمديرية ناطع التابعة لمحافظة البيضاء، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح المدير العام لمكتب وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور فايز الوحيشي، أن الأجهزة الطبية المقدمة تشمل جهاز CBC فحص الدم العام، وجهاز ميكروسكوب رقمي حديث، وجهاز الطرد المركزي "سنتر فيوج"، وجهاز كيمياء أتوماتيك، وثلاجة مختبر، ومولّدًا كهربائيًّا؛ فضلًا عن كراسي متحركة وثابتة وخلافه.

وثمّن الدعم النوعي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة؛ مشيرًا إلى أن الأجهزة الطبية الحديثة تُعد نقلةً نوعية للخدمات التي يقدّمها المستشفى، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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اليمن.. وصول أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى "الغيلة" بـ"ناطع"
سبق

وصلت أمس، أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى الغيلة بمديرية ناطع التابعة لمحافظة البيضاء، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح المدير العام لمكتب وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور فايز الوحيشي، أن الأجهزة الطبية المقدمة تشمل جهاز CBC فحص الدم العام، وجهاز ميكروسكوب رقمي حديث، وجهاز الطرد المركزي "سنتر فيوج"، وجهاز كيمياء أتوماتيك، وثلاجة مختبر، ومولّدًا كهربائيًّا؛ فضلًا عن كراسي متحركة وثابتة وخلافه.

وثمّن الدعم النوعي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة؛ مشيرًا إلى أن الأجهزة الطبية الحديثة تُعد نقلةً نوعية للخدمات التي يقدّمها المستشفى، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
03:58 PM

اليمن.. وصول أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى "الغيلة" بـ"ناطع"

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الشعب اليمني الشقيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصلت أمس، أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى الغيلة بمديرية ناطع التابعة لمحافظة البيضاء، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح المدير العام لمكتب وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور فايز الوحيشي، أن الأجهزة الطبية المقدمة تشمل جهاز CBC فحص الدم العام، وجهاز ميكروسكوب رقمي حديث، وجهاز الطرد المركزي "سنتر فيوج"، وجهاز كيمياء أتوماتيك، وثلاجة مختبر، ومولّدًا كهربائيًّا؛ فضلًا عن كراسي متحركة وثابتة وخلافه.

وثمّن الدعم النوعي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة؛ مشيرًا إلى أن الأجهزة الطبية الحديثة تُعد نقلةً نوعية للخدمات التي يقدّمها المستشفى، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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