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نجران.. 8987 جولة رقابية بأسواق المنطقة تسفر عن 192 مخالفة

إغلاق 127 منشأة وإنذار567 وضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

نفّذت أمانة منطقة نجران ممثلةً في إدارة الرقابة الشاملة، الشهر الماضي، 8987 جولة رقابية في أسواق المنطقة؛ للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على المحال التجارية والغذائية كافة.

وأوضحت الأمانة، أنه نتج عن الجولات رصد 192 مخالفة، وإغلاق 127 منشأة تجارية، وإنذار 567 منشأة أخرى، وضبط 22.158 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكّدت الأمانة، استمرار حملاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، داعية الجميع إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات (940)، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أمانة منطقة نجران

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نجران.. 8987 جولة رقابية بأسواق المنطقة تسفر عن 192 مخالفة
سبق

نفّذت أمانة منطقة نجران ممثلةً في إدارة الرقابة الشاملة، الشهر الماضي، 8987 جولة رقابية في أسواق المنطقة؛ للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على المحال التجارية والغذائية كافة.

وأوضحت الأمانة، أنه نتج عن الجولات رصد 192 مخالفة، وإغلاق 127 منشأة تجارية، وإنذار 567 منشأة أخرى، وضبط 22.158 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكّدت الأمانة، استمرار حملاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، داعية الجميع إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات (940)، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
11:54 AM

نجران.. 8987 جولة رقابية بأسواق المنطقة تسفر عن 192 مخالفة

إغلاق 127 منشأة وإنذار567 وضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت أمانة منطقة نجران ممثلةً في إدارة الرقابة الشاملة، الشهر الماضي، 8987 جولة رقابية في أسواق المنطقة؛ للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على المحال التجارية والغذائية كافة.

وأوضحت الأمانة، أنه نتج عن الجولات رصد 192 مخالفة، وإغلاق 127 منشأة تجارية، وإنذار 567 منشأة أخرى، وضبط 22.158 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكّدت الأمانة، استمرار حملاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، داعية الجميع إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات (940)، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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