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"الداخلية" تقدم لقاح كورونا لمنسوبي المديرية العامة للسجون بالرياض

وسط توجيه رسائل توعوية وتثقيفية عن إسهامات اللقاح العالية في الوقاية

قدمت فرق الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، لقاح فيروس كورونا لمنسوبي المديرية العامة للسجون في مدينة الرياض، وذلك ضمن حملة "الوقاية أمان" التي دُشنت مطلع شهر مارس الماضي.

وحرصت فرق الخدمات الطبية أثناء تواجدها في المديرية العامة للسجون، على توجيه رسائل توعوية وتثقيفية عن إسهامات اللقاح العالية في الوقاية من خطر فيروس كورونا، مع تأكيد هذه الرسائل على ضرورة الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة.

يأتي ذلك امتدادًا لخطة شاملة تنفذها الخدمات الطبية من خلال القيام بجولات ميدانية مستمرة بقطاعات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية، فضلًا عن تقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين في مقرات خصصت لذلك، بمختلف مناطق ومدن المملكة.

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"الداخلية" تقدم لقاح كورونا لمنسوبي المديرية العامة للسجون بالرياض
سبق

قدمت فرق الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، لقاح فيروس كورونا لمنسوبي المديرية العامة للسجون في مدينة الرياض، وذلك ضمن حملة "الوقاية أمان" التي دُشنت مطلع شهر مارس الماضي.

وحرصت فرق الخدمات الطبية أثناء تواجدها في المديرية العامة للسجون، على توجيه رسائل توعوية وتثقيفية عن إسهامات اللقاح العالية في الوقاية من خطر فيروس كورونا، مع تأكيد هذه الرسائل على ضرورة الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة.

يأتي ذلك امتدادًا لخطة شاملة تنفذها الخدمات الطبية من خلال القيام بجولات ميدانية مستمرة بقطاعات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية، فضلًا عن تقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين في مقرات خصصت لذلك، بمختلف مناطق ومدن المملكة.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
08:27 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
09:23 PM

"الداخلية" تقدم لقاح كورونا لمنسوبي المديرية العامة للسجون بالرياض

وسط توجيه رسائل توعوية وتثقيفية عن إسهامات اللقاح العالية في الوقاية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدمت فرق الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، لقاح فيروس كورونا لمنسوبي المديرية العامة للسجون في مدينة الرياض، وذلك ضمن حملة "الوقاية أمان" التي دُشنت مطلع شهر مارس الماضي.

وحرصت فرق الخدمات الطبية أثناء تواجدها في المديرية العامة للسجون، على توجيه رسائل توعوية وتثقيفية عن إسهامات اللقاح العالية في الوقاية من خطر فيروس كورونا، مع تأكيد هذه الرسائل على ضرورة الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة.

يأتي ذلك امتدادًا لخطة شاملة تنفذها الخدمات الطبية من خلال القيام بجولات ميدانية مستمرة بقطاعات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية، فضلًا عن تقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين في مقرات خصصت لذلك، بمختلف مناطق ومدن المملكة.

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