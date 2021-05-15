النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي يرتفع.. 139 شهيداً بينهم 39 طفلاً و22 امرأة

"العفو الدولية" تطالب باتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل والأونروا يحول مدارسه لملاجئ

قال الدفاع المدني بقطاع غزة إن عدد الشهداء في القطاع جراء القصف الإسرائيلي، ارتفع إلى 139 شخصاً بينهم 39 طفلاً و22 امرأة.

وتتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم السادس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار فيما دعت منظمة "العفو الدولية" لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل إثر مقتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية، في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة أن 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة جراء التصعيد.

وكان قد أكد الدفاع المدني بغزة ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ إلى 10 بعد انتشال جثماني طفلين.

وأعلن "الأونروا" في غزة عن تحويل المدارس المجهزة لديها إلى ملاجئ لمن تضررت منازلهم جراء القصف.

القصف الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي يرتفع.. 139 شهيداً بينهم 39 طفلاً و22 امرأة
سبق

قال الدفاع المدني بقطاع غزة إن عدد الشهداء في القطاع جراء القصف الإسرائيلي، ارتفع إلى 139 شخصاً بينهم 39 طفلاً و22 امرأة.

وتتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم السادس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار فيما دعت منظمة "العفو الدولية" لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل إثر مقتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية، في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة أن 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة جراء التصعيد.

وكان قد أكد الدفاع المدني بغزة ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ إلى 10 بعد انتشال جثماني طفلين.

وأعلن "الأونروا" في غزة عن تحويل المدارس المجهزة لديها إلى ملاجئ لمن تضررت منازلهم جراء القصف.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
08:52 AM

عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي يرتفع.. 139 شهيداً بينهم 39 طفلاً و22 امرأة

"العفو الدولية" تطالب باتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل والأونروا يحول مدارسه لملاجئ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
656

قال الدفاع المدني بقطاع غزة إن عدد الشهداء في القطاع جراء القصف الإسرائيلي، ارتفع إلى 139 شخصاً بينهم 39 طفلاً و22 امرأة.

وتتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية لليوم السادس على التوالي، وسط تعثر المساعي الدولية لوقف إطلاق النار فيما دعت منظمة "العفو الدولية" لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل إثر مقتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية، في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة أن 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة جراء التصعيد.

وكان قد أكد الدفاع المدني بغزة ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ إلى 10 بعد انتشال جثماني طفلين.

وأعلن "الأونروا" في غزة عن تحويل المدارس المجهزة لديها إلى ملاجئ لمن تضررت منازلهم جراء القصف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,796
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,057

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة