النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار غزيرة تغمر محايل.. تساقط صخور واقتلاع أشجار وجرف مركبات

حافظ لـ"سبق": البلدية لا تزال في حالة استنفار وتأهب لأي مستجدات

تسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة محايل عسير عصر اليوم في غمر شوارع وشل حركة السير، إلى جانب تساقط صخور في بعض المواقع، في حين تسببت أمس في اقتلاع بعض الأشجار واللوحات وجرف مركبات وغمر شوارع وميادين ومتنزهات.

وقال سعيد بن علي حافظ رئيس بلدية محايل لـ"سبق"، إن البلدية سارعت في التعامل مع الحالة المطرية في لحظتها وفق خطط معدة مسبقًا لمثل هذه الحالات وعملت على نزح المياه ورفع المخلفات والأنقاض التي خلفتها السيول الجارفة، مؤكدًا أن الحالة المطرية كانت غزيرة للغاية إلا أنه بتضافر جهود فريق العمل تم التعامل معها بكل اقتدار.

وأضاف أنه تم التعامل مع الموقف بـ 10 آليات ومعدات ثقيلة، فضلاً عن 8 قلابات، في حين بلغ عدد القوى العاملة التي باشرت الحالة 200 عامل، فضلاً عن المشرفين ومديري بعض الأقسام المعنية، وأردف حافظ قائلاً: تم نزح 1425 طنًا من مياه الأمطار في الوقت الذي تم رفع 640م3 من مخلفات السيول.

وأكد أن الأعمال الاستباقية والمتمثلة في تنظيف مجاري العبارات والأودية وقنوات التصريف ساهمت في تخفيف آثار الحالة، رغم شدتها ولا تزال البلدية في حالة استنفار وتأهب لأي مستجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار غزيرة تغمر محايل.. تساقط صخور واقتلاع أشجار وجرف مركبات
سبق

تسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة محايل عسير عصر اليوم في غمر شوارع وشل حركة السير، إلى جانب تساقط صخور في بعض المواقع، في حين تسببت أمس في اقتلاع بعض الأشجار واللوحات وجرف مركبات وغمر شوارع وميادين ومتنزهات.

وقال سعيد بن علي حافظ رئيس بلدية محايل لـ"سبق"، إن البلدية سارعت في التعامل مع الحالة المطرية في لحظتها وفق خطط معدة مسبقًا لمثل هذه الحالات وعملت على نزح المياه ورفع المخلفات والأنقاض التي خلفتها السيول الجارفة، مؤكدًا أن الحالة المطرية كانت غزيرة للغاية إلا أنه بتضافر جهود فريق العمل تم التعامل معها بكل اقتدار.

وأضاف أنه تم التعامل مع الموقف بـ 10 آليات ومعدات ثقيلة، فضلاً عن 8 قلابات، في حين بلغ عدد القوى العاملة التي باشرت الحالة 200 عامل، فضلاً عن المشرفين ومديري بعض الأقسام المعنية، وأردف حافظ قائلاً: تم نزح 1425 طنًا من مياه الأمطار في الوقت الذي تم رفع 640م3 من مخلفات السيول.

وأكد أن الأعمال الاستباقية والمتمثلة في تنظيف مجاري العبارات والأودية وقنوات التصريف ساهمت في تخفيف آثار الحالة، رغم شدتها ولا تزال البلدية في حالة استنفار وتأهب لأي مستجد.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
12:49 AM

أمطار غزيرة تغمر محايل.. تساقط صخور واقتلاع أشجار وجرف مركبات

حافظ لـ"سبق": البلدية لا تزال في حالة استنفار وتأهب لأي مستجدات

A A A
محمد طيران - محايل عسير
3
7,445

تسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة محايل عسير عصر اليوم في غمر شوارع وشل حركة السير، إلى جانب تساقط صخور في بعض المواقع، في حين تسببت أمس في اقتلاع بعض الأشجار واللوحات وجرف مركبات وغمر شوارع وميادين ومتنزهات.

وقال سعيد بن علي حافظ رئيس بلدية محايل لـ"سبق"، إن البلدية سارعت في التعامل مع الحالة المطرية في لحظتها وفق خطط معدة مسبقًا لمثل هذه الحالات وعملت على نزح المياه ورفع المخلفات والأنقاض التي خلفتها السيول الجارفة، مؤكدًا أن الحالة المطرية كانت غزيرة للغاية إلا أنه بتضافر جهود فريق العمل تم التعامل معها بكل اقتدار.

وأضاف أنه تم التعامل مع الموقف بـ 10 آليات ومعدات ثقيلة، فضلاً عن 8 قلابات، في حين بلغ عدد القوى العاملة التي باشرت الحالة 200 عامل، فضلاً عن المشرفين ومديري بعض الأقسام المعنية، وأردف حافظ قائلاً: تم نزح 1425 طنًا من مياه الأمطار في الوقت الذي تم رفع 640م3 من مخلفات السيول.

وأكد أن الأعمال الاستباقية والمتمثلة في تنظيف مجاري العبارات والأودية وقنوات التصريف ساهمت في تخفيف آثار الحالة، رغم شدتها ولا تزال البلدية في حالة استنفار وتأهب لأي مستجد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,475
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,841
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,743

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة