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"الملكية الفكرية" تُغرّم إحدى القنوات الشعبية المعروفة

نتيجة الاعتداء على مصنّف سمعي بصري يحوي قصيدة

غرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إحدى القنوات الشعبية المعروفة، نتيجة الاعتداء على مصنّف سمعي بصري يحتوي على قصيدة دون الحصول على موافقة من صاحب الحق، وفرضت لمصلحته تعويضاً عمّا لحق به.

وفي التفاصيل؛ أعلنت "الهيئة" أنه ثبت تعدي قناة شعبية معروفة على مصنّف سمعي بصري يحتوي على قصيدة لأحد الأفراد، واستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق، وتمّ تغريم الجهة مبلغ ثلاثة آلاف، مع حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى".

وشدّدت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات واحتراماً لحقوق الملكية الفكرية.

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"الملكية الفكرية" تُغرّم إحدى القنوات الشعبية المعروفة
سبق

غرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إحدى القنوات الشعبية المعروفة، نتيجة الاعتداء على مصنّف سمعي بصري يحتوي على قصيدة دون الحصول على موافقة من صاحب الحق، وفرضت لمصلحته تعويضاً عمّا لحق به.

وفي التفاصيل؛ أعلنت "الهيئة" أنه ثبت تعدي قناة شعبية معروفة على مصنّف سمعي بصري يحتوي على قصيدة لأحد الأفراد، واستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق، وتمّ تغريم الجهة مبلغ ثلاثة آلاف، مع حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى".

وشدّدت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات واحتراماً لحقوق الملكية الفكرية.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
03:49 PM

"الملكية الفكرية" تُغرّم إحدى القنوات الشعبية المعروفة

نتيجة الاعتداء على مصنّف سمعي بصري يحوي قصيدة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
1,862

غرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إحدى القنوات الشعبية المعروفة، نتيجة الاعتداء على مصنّف سمعي بصري يحتوي على قصيدة دون الحصول على موافقة من صاحب الحق، وفرضت لمصلحته تعويضاً عمّا لحق به.

وفي التفاصيل؛ أعلنت "الهيئة" أنه ثبت تعدي قناة شعبية معروفة على مصنّف سمعي بصري يحتوي على قصيدة لأحد الأفراد، واستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق، وتمّ تغريم الجهة مبلغ ثلاثة آلاف، مع حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى".

وشدّدت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات واحتراماً لحقوق الملكية الفكرية.

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