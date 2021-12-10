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كوريا الجنوبية.. 7022 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات بسلالة أوميكرون

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3 إصابات جديدة بالسلالة أوميكرون و53 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية في بيان لها، بأن إجمالي عدد الاصابات بالفيروس في البلاد بلغ 503 آلاف و606، فيما بلغ العدد الإجمالي لإصابات السلالة الجديدة 63، بينما بلغ اجمالي عدد الوفيات 4130.

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كوريا الجنوبية.. 7022 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات بسلالة أوميكرون
سبق

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3 إصابات جديدة بالسلالة أوميكرون و53 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية في بيان لها، بأن إجمالي عدد الاصابات بالفيروس في البلاد بلغ 503 آلاف و606، فيما بلغ العدد الإجمالي لإصابات السلالة الجديدة 63، بينما بلغ اجمالي عدد الوفيات 4130.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
01:53 PM

كوريا الجنوبية.. 7022 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات بسلالة أوميكرون

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3 إصابات جديدة بالسلالة أوميكرون و53 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية في بيان لها، بأن إجمالي عدد الاصابات بالفيروس في البلاد بلغ 503 آلاف و606، فيما بلغ العدد الإجمالي لإصابات السلالة الجديدة 63، بينما بلغ اجمالي عدد الوفيات 4130.

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