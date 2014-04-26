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إيران.. حصيلة غير مسبوقة لوفيات "كورونا" خلال يوم

إصابة أكثر من 26 ألفاً بالفيروس في نفس المدة

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 496 حالة وفاة و21 ألفاً و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات "كورونا" في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و417 ألف حالة، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 70 ألفاً و70 وفاة.

ووفقاً لبيانات وكالة "بلومبرغ" للأنباء، فإن حصيلة الوفيات اليومية الجديدة هي الأعلى على الإطلاق التي يتم تسجيلها في إيران في يوم واحد، منذ ظهور فيروس كورونا بها.

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إيران.. حصيلة غير مسبوقة لوفيات "كورونا" خلال يوم
سبق

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 496 حالة وفاة و21 ألفاً و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات "كورونا" في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و417 ألف حالة، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 70 ألفاً و70 وفاة.

ووفقاً لبيانات وكالة "بلومبرغ" للأنباء، فإن حصيلة الوفيات اليومية الجديدة هي الأعلى على الإطلاق التي يتم تسجيلها في إيران في يوم واحد، منذ ظهور فيروس كورونا بها.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
05:14 PM

إيران.. حصيلة غير مسبوقة لوفيات "كورونا" خلال يوم

إصابة أكثر من 26 ألفاً بالفيروس في نفس المدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 496 حالة وفاة و21 ألفاً و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات "كورونا" في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و417 ألف حالة، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 70 ألفاً و70 وفاة.

ووفقاً لبيانات وكالة "بلومبرغ" للأنباء، فإن حصيلة الوفيات اليومية الجديدة هي الأعلى على الإطلاق التي يتم تسجيلها في إيران في يوم واحد، منذ ظهور فيروس كورونا بها.

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