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الرياض.. ضبط مستودع يخزّن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة

الغذاء والدواء رصدت 100 ألف عبوة مخالفة وأحالت المنشأة للجهات المعنية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة، مستودعًا يخزن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضبطت #الغذاء_والدواء بالتعاون مع @MCgovSA

مستودعًا في #الرياض يخزن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة، ورصدت 100 ألف عبوة من منتجات مخالفة، وتمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

الهيئة العامة للغذاء والدواء وزارة التجارة

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الرياض.. ضبط مستودع يخزّن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة
سبق

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة، مستودعًا يخزن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضبطت #الغذاء_والدواء بالتعاون مع @MCgovSA

مستودعًا في #الرياض يخزن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة، ورصدت 100 ألف عبوة من منتجات مخالفة، وتمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
09:50 PM

الرياض.. ضبط مستودع يخزّن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة

الغذاء والدواء رصدت 100 ألف عبوة مخالفة وأحالت المنشأة للجهات المعنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة، مستودعًا يخزن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضبطت #الغذاء_والدواء بالتعاون مع @MCgovSA

مستودعًا في #الرياض يخزن منتجات تجميلية لعلامات تجارية مقلدة، ورصدت 100 ألف عبوة من منتجات مخالفة، وتمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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