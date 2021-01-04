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روسيا.. 23351 إصابة جديدة بكورونا و482 وفاة

خلال الـ 24 ساعة.. بلغ إجمالي الوفيات 58 ألفاً و988

سجّلت روسيا، خلال الـ 24 الماضية 23351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و482 وفاة.

وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 ملايين و260 ألفاً و138 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 58 ألفاً و988 وفاة، مشيراً إلى تماثل 21 ألفاً و154 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى مليونين و640 ألفاً و36 شخصاً.

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روسيا.. 23351 إصابة جديدة بكورونا و482 وفاة
سبق

سجّلت روسيا، خلال الـ 24 الماضية 23351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و482 وفاة.

وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 ملايين و260 ألفاً و138 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 58 ألفاً و988 وفاة، مشيراً إلى تماثل 21 ألفاً و154 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى مليونين و640 ألفاً و36 شخصاً.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
11:53 AM

روسيا.. 23351 إصابة جديدة بكورونا و482 وفاة

خلال الـ 24 ساعة.. بلغ إجمالي الوفيات 58 ألفاً و988

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت روسيا، خلال الـ 24 الماضية 23351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و482 وفاة.

وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 ملايين و260 ألفاً و138 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 58 ألفاً و988 وفاة، مشيراً إلى تماثل 21 ألفاً و154 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى مليونين و640 ألفاً و36 شخصاً.

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