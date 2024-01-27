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40 ألف جلسة غسيل كُلى بـ"سعود الطبية" خلال 2021

استقبال 3 آلاف مراجع للعيادات الخارجية و100 مريض غسيل بريتوني

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بمركز الملك فهد للكلى، عن إجراء أكثر من 40 ألف جلسة غسيل كلى، خلال العام الميلادي المنتهي 2021م.

وأوضح مدير مركز الملك فهد للكلى الدكتور عبدالهادي الطلحي أن عام 2021م شهد الكثير من المنجزات؛ من بينها تقديم الخدمة للمرضى من مرحلة 1-3 الأولية ما قبل الفشل الكلوي النهائي من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشار "الطلحي" إلى استقبال 3 آلاف مُراجع للعيادات الخارجية للكلى، كما شهد المركز وصول مرضى الغسيل البريتوني لعدد 100 مريض بنسبة ارتفاع وصلت لـ13%.

ونوّه بأن المركز يوفر العلاج لكل أمراض الكلى، والتي تشمل عيادات الكلى وما قبل الزراعة ومتابعة ما بعد الزراعة وغسيل الكلى البريتوني وغسيل الكلى الدموي وعلاج الاستبدال الكلوي المستمر، كما يوفر الرعاية الطبية ومتابعة المرضى بعد إجراء زراعة الكلى، وبالإضافة إلى إجراء فحوصات ما قبل زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي المتقدم.

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40 ألف جلسة غسيل كُلى بـ"سعود الطبية" خلال 2021
سبق

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بمركز الملك فهد للكلى، عن إجراء أكثر من 40 ألف جلسة غسيل كلى، خلال العام الميلادي المنتهي 2021م.

وأوضح مدير مركز الملك فهد للكلى الدكتور عبدالهادي الطلحي أن عام 2021م شهد الكثير من المنجزات؛ من بينها تقديم الخدمة للمرضى من مرحلة 1-3 الأولية ما قبل الفشل الكلوي النهائي من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشار "الطلحي" إلى استقبال 3 آلاف مُراجع للعيادات الخارجية للكلى، كما شهد المركز وصول مرضى الغسيل البريتوني لعدد 100 مريض بنسبة ارتفاع وصلت لـ13%.

ونوّه بأن المركز يوفر العلاج لكل أمراض الكلى، والتي تشمل عيادات الكلى وما قبل الزراعة ومتابعة ما بعد الزراعة وغسيل الكلى البريتوني وغسيل الكلى الدموي وعلاج الاستبدال الكلوي المستمر، كما يوفر الرعاية الطبية ومتابعة المرضى بعد إجراء زراعة الكلى، وبالإضافة إلى إجراء فحوصات ما قبل زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي المتقدم.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
12:17 PM

40 ألف جلسة غسيل كُلى بـ"سعود الطبية" خلال 2021

استقبال 3 آلاف مراجع للعيادات الخارجية و100 مريض غسيل بريتوني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بمركز الملك فهد للكلى، عن إجراء أكثر من 40 ألف جلسة غسيل كلى، خلال العام الميلادي المنتهي 2021م.

وأوضح مدير مركز الملك فهد للكلى الدكتور عبدالهادي الطلحي أن عام 2021م شهد الكثير من المنجزات؛ من بينها تقديم الخدمة للمرضى من مرحلة 1-3 الأولية ما قبل الفشل الكلوي النهائي من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشار "الطلحي" إلى استقبال 3 آلاف مُراجع للعيادات الخارجية للكلى، كما شهد المركز وصول مرضى الغسيل البريتوني لعدد 100 مريض بنسبة ارتفاع وصلت لـ13%.

ونوّه بأن المركز يوفر العلاج لكل أمراض الكلى، والتي تشمل عيادات الكلى وما قبل الزراعة ومتابعة ما بعد الزراعة وغسيل الكلى البريتوني وغسيل الكلى الدموي وعلاج الاستبدال الكلوي المستمر، كما يوفر الرعاية الطبية ومتابعة المرضى بعد إجراء زراعة الكلى، وبالإضافة إلى إجراء فحوصات ما قبل زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي المتقدم.

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