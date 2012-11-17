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"الصناعة": بدء التسجيل في مبادرة تدريب وتوظيف 1400 سعودي

تمهيدًا لتعيينهم مسؤولين في المحاجر والكسارات

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدء التسجيل في مبادرة تدريب 1400 سعودي، وتوظيفهم مسؤولين في المحاجر والكسارات، وذلك بتدشين البوابة الإلكترونية للمبادرة خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية برعاية نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، وبالشراكة مع كليات التميز، وصندوق الموارد البشرية "هدف"، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد المهندس المديفر أن قطاع التعدين في السعودية يشهد اليوم تطورًا مذهلاً وقفزات كبرى في ظل الدعم والرعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والجهود المتكاملة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين بأن يصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن ذلك البرنامج يهدف إلى ترجمة العلاقة بين الوزارة والمستثمرين إلى واقع حقيقي، وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن.

وأشاد بالشركات التي تفاعلت مع المبادرة، ووقّعت العقود الأولية للتدريب والتوظيف، داعيًا المستثمرين في هذا القطاع المهم إلى المبادرة بالتفاعل مع تنمية المجتمعات المحيطة للمواقع التعدينية، والإسهام في تنميتها وتوظيف أبنائها وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الجديد.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف إلى التسجيل في البرنامج التدريبي المصمم لذلك الغرض تحت إشراف كليات التميز، وذلك عبر الرابط http://Qas.coe.com.sa. وتشمل رحلة المتدرب تسجيل المرشحين لاختيارهم من قِبل الشركات الموظفة، وتوقيع العقود لبدء مرحلة التدريب التي تستغرق نحو ثلاثة أشهر؛ لتشمل التدريب النظري والعملي في مواقع الرخص التعدينية، ثم دخول المتدرب مرحلة الاختبارات والتقييم في نهاية البرنامج؛ لتنتهي رحلة المتدرب بالتوظيف كمسؤول في المحاجر والكسارات. ويشمل التدريب والتوظيف مناطق إدارية عدة حول السعودية على دفعتَيْن خلال العام.

وفي السياق نفسه، أعلنت الوزارة توقيع عقود عدد من الشباب السعوديين مع مجموعة من الشركات؛ إذ عقدت الوزارة ورشة عمل مع اللجنة الوطنية للتعدين بمجلس الغرف السعودية للتعريف بهذه المبادرة، ودعوة المستثمرين إلى المشاركة والتسجيل في بوابة المبادرة.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت المبادرة في منتصف العام الحالي 2021 في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للتعدين، التي تضمنت خلق الفرص الوظيفية للمواطنين، وتنمية القطاع التعديني في السعودية من خلال تحسين الأداء البيئي وعمليات الصحة والسلامة في مشاريع القطاع، ورفع حضور المشاركة المجتمعية للمشاريع، ورفع الامتثال للاشتراطات والالتزامات وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصناعة": بدء التسجيل في مبادرة تدريب وتوظيف 1400 سعودي
سبق

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدء التسجيل في مبادرة تدريب 1400 سعودي، وتوظيفهم مسؤولين في المحاجر والكسارات، وذلك بتدشين البوابة الإلكترونية للمبادرة خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية برعاية نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، وبالشراكة مع كليات التميز، وصندوق الموارد البشرية "هدف"، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد المهندس المديفر أن قطاع التعدين في السعودية يشهد اليوم تطورًا مذهلاً وقفزات كبرى في ظل الدعم والرعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والجهود المتكاملة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين بأن يصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن ذلك البرنامج يهدف إلى ترجمة العلاقة بين الوزارة والمستثمرين إلى واقع حقيقي، وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن.

وأشاد بالشركات التي تفاعلت مع المبادرة، ووقّعت العقود الأولية للتدريب والتوظيف، داعيًا المستثمرين في هذا القطاع المهم إلى المبادرة بالتفاعل مع تنمية المجتمعات المحيطة للمواقع التعدينية، والإسهام في تنميتها وتوظيف أبنائها وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الجديد.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف إلى التسجيل في البرنامج التدريبي المصمم لذلك الغرض تحت إشراف كليات التميز، وذلك عبر الرابط http://Qas.coe.com.sa. وتشمل رحلة المتدرب تسجيل المرشحين لاختيارهم من قِبل الشركات الموظفة، وتوقيع العقود لبدء مرحلة التدريب التي تستغرق نحو ثلاثة أشهر؛ لتشمل التدريب النظري والعملي في مواقع الرخص التعدينية، ثم دخول المتدرب مرحلة الاختبارات والتقييم في نهاية البرنامج؛ لتنتهي رحلة المتدرب بالتوظيف كمسؤول في المحاجر والكسارات. ويشمل التدريب والتوظيف مناطق إدارية عدة حول السعودية على دفعتَيْن خلال العام.

وفي السياق نفسه، أعلنت الوزارة توقيع عقود عدد من الشباب السعوديين مع مجموعة من الشركات؛ إذ عقدت الوزارة ورشة عمل مع اللجنة الوطنية للتعدين بمجلس الغرف السعودية للتعريف بهذه المبادرة، ودعوة المستثمرين إلى المشاركة والتسجيل في بوابة المبادرة.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت المبادرة في منتصف العام الحالي 2021 في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للتعدين، التي تضمنت خلق الفرص الوظيفية للمواطنين، وتنمية القطاع التعديني في السعودية من خلال تحسين الأداء البيئي وعمليات الصحة والسلامة في مشاريع القطاع، ورفع حضور المشاركة المجتمعية للمشاريع، ورفع الامتثال للاشتراطات والالتزامات وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
11:48 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
12:00 AM

"الصناعة": بدء التسجيل في مبادرة تدريب وتوظيف 1400 سعودي

تمهيدًا لتعيينهم مسؤولين في المحاجر والكسارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدء التسجيل في مبادرة تدريب 1400 سعودي، وتوظيفهم مسؤولين في المحاجر والكسارات، وذلك بتدشين البوابة الإلكترونية للمبادرة خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية برعاية نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، وبالشراكة مع كليات التميز، وصندوق الموارد البشرية "هدف"، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد المهندس المديفر أن قطاع التعدين في السعودية يشهد اليوم تطورًا مذهلاً وقفزات كبرى في ظل الدعم والرعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والجهود المتكاملة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين بأن يصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن ذلك البرنامج يهدف إلى ترجمة العلاقة بين الوزارة والمستثمرين إلى واقع حقيقي، وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن.

وأشاد بالشركات التي تفاعلت مع المبادرة، ووقّعت العقود الأولية للتدريب والتوظيف، داعيًا المستثمرين في هذا القطاع المهم إلى المبادرة بالتفاعل مع تنمية المجتمعات المحيطة للمواقع التعدينية، والإسهام في تنميتها وتوظيف أبنائها وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الجديد.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف إلى التسجيل في البرنامج التدريبي المصمم لذلك الغرض تحت إشراف كليات التميز، وذلك عبر الرابط http://Qas.coe.com.sa. وتشمل رحلة المتدرب تسجيل المرشحين لاختيارهم من قِبل الشركات الموظفة، وتوقيع العقود لبدء مرحلة التدريب التي تستغرق نحو ثلاثة أشهر؛ لتشمل التدريب النظري والعملي في مواقع الرخص التعدينية، ثم دخول المتدرب مرحلة الاختبارات والتقييم في نهاية البرنامج؛ لتنتهي رحلة المتدرب بالتوظيف كمسؤول في المحاجر والكسارات. ويشمل التدريب والتوظيف مناطق إدارية عدة حول السعودية على دفعتَيْن خلال العام.

وفي السياق نفسه، أعلنت الوزارة توقيع عقود عدد من الشباب السعوديين مع مجموعة من الشركات؛ إذ عقدت الوزارة ورشة عمل مع اللجنة الوطنية للتعدين بمجلس الغرف السعودية للتعريف بهذه المبادرة، ودعوة المستثمرين إلى المشاركة والتسجيل في بوابة المبادرة.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت المبادرة في منتصف العام الحالي 2021 في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للتعدين، التي تضمنت خلق الفرص الوظيفية للمواطنين، وتنمية القطاع التعديني في السعودية من خلال تحسين الأداء البيئي وعمليات الصحة والسلامة في مشاريع القطاع، ورفع حضور المشاركة المجتمعية للمشاريع، ورفع الامتثال للاشتراطات والالتزامات وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

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