الرياض.. استمرار حالة السحب الرعدية الممطرة حتى الرابعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد (NCM)، تنبيهاً لمنطقة الرياض حول استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الرابعة من عصر اليوم.
وأفاد التنبيه بأن الحالة تشمل محافظات: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
أصدر المركز الوطني للأرصاد (NCM)، تنبيهاً لمنطقة الرياض حول استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الرابعة من عصر اليوم.
وأفاد التنبيه بأن الحالة تشمل محافظات: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
الأرصاد حالة الطقس
أصدر المركز الوطني للأرصاد (NCM)، تنبيهاً لمنطقة الرياض حول استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الرابعة من عصر اليوم.
وأفاد التنبيه بأن الحالة تشمل محافظات: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
أصدر المركز الوطني للأرصاد (NCM)، تنبيهاً لمنطقة الرياض حول استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الرابعة من عصر اليوم.
وأفاد التنبيه بأن الحالة تشمل محافظات: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.