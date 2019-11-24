"الخارجية" تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع على مركز الدرك الوطني ببوركينا فاسو

أكدت رفض السعودية التام لكل أشكال العنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه

أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي وقع على مركز الدرك الوطني في منطقة "إيناتا" بمحافظة "سوم" في إقليم ساحل بوركينا فاسو، مُعبِّرة عن بالغ الأسى والمواساة لأُسر الضحايا، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو.

وأكدت وقوف المملكة العربية السعودية مع بوركينا فاسو، ورفضها التام لكل أشكال العنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.