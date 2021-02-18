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بعد تصريح صادر من الرئيس الأمريكي.. "ترامب": "بايدن" إمّا يكذب أو فقد عقله

قال: دعونا نعطيه فائدة الشك ربما كان يمزح لأنه وبصراحة هذه التصريحات غبية جدًا

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الحالي جو بايدن، "إما يكذب أو فقد عقله"، وذلك بعدما أعلن "بايدن" أنه عندما تسلم الإدارة لم تكن اللقاحات المضادة لـ"كورونا" متوفرة.

وقال "ترامب" في مداخلة عبر "نيوزماكس": بايدن أدلى بتصريح "غبي للغاية'' بشأن اللقاحات، وإدارتي قدمت "ملايين الجرعات".

وأضاف: "بايدن"، إمّا لم يكن يقول الحقيقة أو أنه فقد عقله.

وأشار "ترامب" إلى أن حتى الكارهين له دافعوا قائلين إن اللقاحات متوفرة منذ فترة طويلة.

وذكر "ترامب" أن "بايدن" نفسه، قد تم تطعيمه قبل تنصيبه في 20 يناير، بـ"وقت طويل".

وأردف: دعونا نعطيه فائدة الشك، ربما كان يمزح لأنه وبصراحة كان هذا التصريح غبي جدًا.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تصريح صادر من الرئيس الأمريكي.. "ترامب": "بايدن" إمّا يكذب أو فقد عقله
سبق

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الحالي جو بايدن، "إما يكذب أو فقد عقله"، وذلك بعدما أعلن "بايدن" أنه عندما تسلم الإدارة لم تكن اللقاحات المضادة لـ"كورونا" متوفرة.

وقال "ترامب" في مداخلة عبر "نيوزماكس": بايدن أدلى بتصريح "غبي للغاية'' بشأن اللقاحات، وإدارتي قدمت "ملايين الجرعات".

وأضاف: "بايدن"، إمّا لم يكن يقول الحقيقة أو أنه فقد عقله.

وأشار "ترامب" إلى أن حتى الكارهين له دافعوا قائلين إن اللقاحات متوفرة منذ فترة طويلة.

وذكر "ترامب" أن "بايدن" نفسه، قد تم تطعيمه قبل تنصيبه في 20 يناير، بـ"وقت طويل".

وأردف: دعونا نعطيه فائدة الشك، ربما كان يمزح لأنه وبصراحة كان هذا التصريح غبي جدًا.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
02:53 PM

بعد تصريح صادر من الرئيس الأمريكي.. "ترامب": "بايدن" إمّا يكذب أو فقد عقله

قال: دعونا نعطيه فائدة الشك ربما كان يمزح لأنه وبصراحة هذه التصريحات غبية جدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
14,040

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الحالي جو بايدن، "إما يكذب أو فقد عقله"، وذلك بعدما أعلن "بايدن" أنه عندما تسلم الإدارة لم تكن اللقاحات المضادة لـ"كورونا" متوفرة.

وقال "ترامب" في مداخلة عبر "نيوزماكس": بايدن أدلى بتصريح "غبي للغاية'' بشأن اللقاحات، وإدارتي قدمت "ملايين الجرعات".

وأضاف: "بايدن"، إمّا لم يكن يقول الحقيقة أو أنه فقد عقله.

وأشار "ترامب" إلى أن حتى الكارهين له دافعوا قائلين إن اللقاحات متوفرة منذ فترة طويلة.

وذكر "ترامب" أن "بايدن" نفسه، قد تم تطعيمه قبل تنصيبه في 20 يناير، بـ"وقت طويل".

وأردف: دعونا نعطيه فائدة الشك، ربما كان يمزح لأنه وبصراحة كان هذا التصريح غبي جدًا.

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