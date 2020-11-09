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كورونا في 4 دول.. ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 967825

126 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و33 بالصين و6 بموريتانيا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم، تسجيل 5887 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و219 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى 967825 وحالات الوفاة إلى 95027.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7 آلاف و820 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 27.553.

ومن بين الـ126 إصابة الجديدة، كانت 99 إصابة محلية و27 إصابة وافدة من الخارج.

الصين

سجلت الصين على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19).

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان لها اليوم، أن 32 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي المسجل لإصابات الفيروس المؤكدة في البلاد يبلغ حتى الآن 86 ألفًا و245 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًا عند 4634.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في 4 دول.. ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 967825
سبق

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم، تسجيل 5887 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و219 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى 967825 وحالات الوفاة إلى 95027.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7 آلاف و820 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 27.553.

ومن بين الـ126 إصابة الجديدة، كانت 99 إصابة محلية و27 إصابة وافدة من الخارج.

الصين

سجلت الصين على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19).

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان لها اليوم، أن 32 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي المسجل لإصابات الفيروس المؤكدة في البلاد يبلغ حتى الآن 86 ألفًا و245 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًا عند 4634.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
08:55 AM

كورونا في 4 دول.. ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 967825

126 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و33 بالصين و6 بموريتانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم، تسجيل 5887 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و219 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى 967825 وحالات الوفاة إلى 95027.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7 آلاف و820 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 27.553.

ومن بين الـ126 إصابة الجديدة، كانت 99 إصابة محلية و27 إصابة وافدة من الخارج.

الصين

سجلت الصين على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19).

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في بيان لها اليوم، أن 32 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي المسجل لإصابات الفيروس المؤكدة في البلاد يبلغ حتى الآن 86 ألفًا و245 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرًا عند 4634.

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