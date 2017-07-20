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"مدني ينبع" يباشر تضرر 15 مركبة جراء الرياح الشديدة والأتربة بعدة أحياء

"الجهني": تم الرفع للجهات المختصة لطلب تشكيل لجنة حصر للأضرار

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع عصر أمس الجمعة بلاغاً عن سقوط هناجر على بعض المركبات نتيجة تعرض محافظة ينبع لنشاط في الرياح وإثارة للأتربة بعدة أحياء بالمحافظة وتضرر 15 مركبة بتلفيات مختلفة، وتم الرفع للجهات المختصة بطلب تشكيل لجنة حصر للأضرار.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أنه ورد بلاغ عند الساعة ١٧:٤٠ من عصر أمس الجمعة عن سقوط هناجر على بعض المركبات نتيجة تعرض محافظة ينبع لنشاط في الرياح وإثارة للأتربة بدون أي إصابات بحي العصيلي وحي البندر وحي المشهد ومواقف المطار.

وأضاف "الجهني" أن الدفاع المدني باشر تلك البلاغات ورفع الأنقاض والهناجر والمظلات من على المركبات مشيراً أنه نتج عن ذلك تضرر ١٥ مركبة بتلفيات مختلفة، مؤكداً أنه تم الرفع للجهات المختصة بطلب تشكيل لجنة حصر الأضرار.

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"مدني ينبع" يباشر تضرر 15 مركبة جراء الرياح الشديدة والأتربة بعدة أحياء
سبق

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع عصر أمس الجمعة بلاغاً عن سقوط هناجر على بعض المركبات نتيجة تعرض محافظة ينبع لنشاط في الرياح وإثارة للأتربة بعدة أحياء بالمحافظة وتضرر 15 مركبة بتلفيات مختلفة، وتم الرفع للجهات المختصة بطلب تشكيل لجنة حصر للأضرار.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أنه ورد بلاغ عند الساعة ١٧:٤٠ من عصر أمس الجمعة عن سقوط هناجر على بعض المركبات نتيجة تعرض محافظة ينبع لنشاط في الرياح وإثارة للأتربة بدون أي إصابات بحي العصيلي وحي البندر وحي المشهد ومواقف المطار.

وأضاف "الجهني" أن الدفاع المدني باشر تلك البلاغات ورفع الأنقاض والهناجر والمظلات من على المركبات مشيراً أنه نتج عن ذلك تضرر ١٥ مركبة بتلفيات مختلفة، مؤكداً أنه تم الرفع للجهات المختصة بطلب تشكيل لجنة حصر الأضرار.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
01:49 AM

"مدني ينبع" يباشر تضرر 15 مركبة جراء الرياح الشديدة والأتربة بعدة أحياء

"الجهني": تم الرفع للجهات المختصة لطلب تشكيل لجنة حصر للأضرار

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ماجد الرفاعي - ينبع
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5,571

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع عصر أمس الجمعة بلاغاً عن سقوط هناجر على بعض المركبات نتيجة تعرض محافظة ينبع لنشاط في الرياح وإثارة للأتربة بعدة أحياء بالمحافظة وتضرر 15 مركبة بتلفيات مختلفة، وتم الرفع للجهات المختصة بطلب تشكيل لجنة حصر للأضرار.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أنه ورد بلاغ عند الساعة ١٧:٤٠ من عصر أمس الجمعة عن سقوط هناجر على بعض المركبات نتيجة تعرض محافظة ينبع لنشاط في الرياح وإثارة للأتربة بدون أي إصابات بحي العصيلي وحي البندر وحي المشهد ومواقف المطار.

وأضاف "الجهني" أن الدفاع المدني باشر تلك البلاغات ورفع الأنقاض والهناجر والمظلات من على المركبات مشيراً أنه نتج عن ذلك تضرر ١٥ مركبة بتلفيات مختلفة، مؤكداً أنه تم الرفع للجهات المختصة بطلب تشكيل لجنة حصر الأضرار.

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