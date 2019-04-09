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شاهد.. 300 عمل تشكيلي تزين أركان المعرض الفني بتعليم الأفلاج

من أعمال الطلاب والطالبات وافتتحه مدير التعليم.. لوحات ومجسمات

افتتح مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الثلاثاء، بإدارة الإشراف التربوي، المعرضَ الفني الذي تَزَيّنت أركانه بنحو 300 عمل فني من أعمال الطلاب والطالبات بمدارس المحافظة، بحضور مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين ومدير الإشراف التربوي تركي الشنار.

وقام "آل مغيرة" بجولة في أركان المعرض، واطلع على محتوياته من أعمال فنية ولوحات تشكيلية نفّذها الطلاب والطالبات.

وقدّم رئيس قسم التربية الفنية عبدالرحمن المبارك، شرحًا تفصيليًّا عما ضمته أروقة المعرض من مجسمات ولوحات فنية نفّذتها مدارس المحافظة "بنين- بنات" تناول العديد منها حب الوطن والولاء للقيادة.

وأشاد "آل مغيرة" في ختام جولته بما احتواه المعرض من أعمال متنوعة تحاكي إبداع وتميز الطلاب والطالبات في هذا المجال.

من جهته، ذكر رئيس قسم التربية الفنية بتعليم الأفلاج عبدالرحمن المبارك، أن المعرض يحتوي على أكثر من 300 عمل فني، نفّذها جميعها طلاب وطالبات المدارس.

وأضاف "المبارك": تَضَمّت الأعمال الفنية التي شاركت بها المدارس، لوحات أشغال نسيج طباعة المعادن والنحاس، وصلصال، وأشغال الحرق على الخشب، ولوحات رسم وتصوير، ولوحات فنية تحاكي حب الوطن والولاء للقيادة، كما تناول الأعمال التي شاركت بها المدارس بأعمال خامات البيئة.

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شاهد.. 300 عمل تشكيلي تزين أركان المعرض الفني بتعليم الأفلاج
سبق

افتتح مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الثلاثاء، بإدارة الإشراف التربوي، المعرضَ الفني الذي تَزَيّنت أركانه بنحو 300 عمل فني من أعمال الطلاب والطالبات بمدارس المحافظة، بحضور مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين ومدير الإشراف التربوي تركي الشنار.

وقام "آل مغيرة" بجولة في أركان المعرض، واطلع على محتوياته من أعمال فنية ولوحات تشكيلية نفّذها الطلاب والطالبات.

وقدّم رئيس قسم التربية الفنية عبدالرحمن المبارك، شرحًا تفصيليًّا عما ضمته أروقة المعرض من مجسمات ولوحات فنية نفّذتها مدارس المحافظة "بنين- بنات" تناول العديد منها حب الوطن والولاء للقيادة.

وأشاد "آل مغيرة" في ختام جولته بما احتواه المعرض من أعمال متنوعة تحاكي إبداع وتميز الطلاب والطالبات في هذا المجال.

من جهته، ذكر رئيس قسم التربية الفنية بتعليم الأفلاج عبدالرحمن المبارك، أن المعرض يحتوي على أكثر من 300 عمل فني، نفّذها جميعها طلاب وطالبات المدارس.

وأضاف "المبارك": تَضَمّت الأعمال الفنية التي شاركت بها المدارس، لوحات أشغال نسيج طباعة المعادن والنحاس، وصلصال، وأشغال الحرق على الخشب، ولوحات رسم وتصوير، ولوحات فنية تحاكي حب الوطن والولاء للقيادة، كما تناول الأعمال التي شاركت بها المدارس بأعمال خامات البيئة.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
11:34 AM
اخر تعديل
09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
01:12 PM

شاهد.. 300 عمل تشكيلي تزين أركان المعرض الفني بتعليم الأفلاج

من أعمال الطلاب والطالبات وافتتحه مدير التعليم.. لوحات ومجسمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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افتتح مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، اليوم الثلاثاء، بإدارة الإشراف التربوي، المعرضَ الفني الذي تَزَيّنت أركانه بنحو 300 عمل فني من أعمال الطلاب والطالبات بمدارس المحافظة، بحضور مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين ومدير الإشراف التربوي تركي الشنار.

وقام "آل مغيرة" بجولة في أركان المعرض، واطلع على محتوياته من أعمال فنية ولوحات تشكيلية نفّذها الطلاب والطالبات.

وقدّم رئيس قسم التربية الفنية عبدالرحمن المبارك، شرحًا تفصيليًّا عما ضمته أروقة المعرض من مجسمات ولوحات فنية نفّذتها مدارس المحافظة "بنين- بنات" تناول العديد منها حب الوطن والولاء للقيادة.

وأشاد "آل مغيرة" في ختام جولته بما احتواه المعرض من أعمال متنوعة تحاكي إبداع وتميز الطلاب والطالبات في هذا المجال.

من جهته، ذكر رئيس قسم التربية الفنية بتعليم الأفلاج عبدالرحمن المبارك، أن المعرض يحتوي على أكثر من 300 عمل فني، نفّذها جميعها طلاب وطالبات المدارس.

وأضاف "المبارك": تَضَمّت الأعمال الفنية التي شاركت بها المدارس، لوحات أشغال نسيج طباعة المعادن والنحاس، وصلصال، وأشغال الحرق على الخشب، ولوحات رسم وتصوير، ولوحات فنية تحاكي حب الوطن والولاء للقيادة، كما تناول الأعمال التي شاركت بها المدارس بأعمال خامات البيئة.

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