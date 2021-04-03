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أبها يكشف عن مدة غياب الجزائري "تهرات" بعد إصابته بتمزق

أعلن نادي أبها إصابة لاعب الفريق الكروي الأول الجزائري مهدي تهرات بتمزق في العضلة.

جاء ذلك عبر حساب النادي الجنوبي في "تويتر"؛ إذ قال: "أثبتت الفحوصات الطبية إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم مهدي تهرات بتمزق في العضلة الضامة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده الجزائر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021). وتتراوح مدة الشفاء من أسبوعين إلى 3 أسابيع".

وكان المنتخب الجزائري قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره البوتسواني بخماسية في الجولة السادسة من دور المجموعات.

أبها

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أبها يكشف عن مدة غياب الجزائري "تهرات" بعد إصابته بتمزق
سبق

أعلن نادي أبها إصابة لاعب الفريق الكروي الأول الجزائري مهدي تهرات بتمزق في العضلة.

جاء ذلك عبر حساب النادي الجنوبي في "تويتر"؛ إذ قال: "أثبتت الفحوصات الطبية إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم مهدي تهرات بتمزق في العضلة الضامة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده الجزائر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021). وتتراوح مدة الشفاء من أسبوعين إلى 3 أسابيع".

وكان المنتخب الجزائري قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره البوتسواني بخماسية في الجولة السادسة من دور المجموعات.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
09:32 PM

أبها يكشف عن مدة غياب الجزائري "تهرات" بعد إصابته بتمزق

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أعلن نادي أبها إصابة لاعب الفريق الكروي الأول الجزائري مهدي تهرات بتمزق في العضلة.

جاء ذلك عبر حساب النادي الجنوبي في "تويتر"؛ إذ قال: "أثبتت الفحوصات الطبية إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم مهدي تهرات بتمزق في العضلة الضامة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده الجزائر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021). وتتراوح مدة الشفاء من أسبوعين إلى 3 أسابيع".

وكان المنتخب الجزائري قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره البوتسواني بخماسية في الجولة السادسة من دور المجموعات.

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