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اليوم.. مشاورات بـ "أوبك بلس" لحل الخلاف حول حجم الإنتاج

بعد توافق 23 دولة على رفع إنتاجها تدريجياً لتلبية الطلب المتزايد

يسعى الوزراء المسؤولون داخل منظمة "أوبك" والدول الشريكة لها "أوبك بلس"، اليوم الأحد، إلى البحث عن حل وسط في الخلاف الدائر حول أحجام إنتاج النفط في المستقبل.

وقالت وكالة "تاس"، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن أهم الأسئلة التي فشل الاتفاق بسببها قبل أسبوعين تمّ توضيحها الآن.

وأكّدت "أوبك"، في إعلان مقتضب، أن الجولة الوزارية ستتم بطريق الفيديو، مشيرة إلى أنها ستبدأ ظهر اليوم الأحد.

وكانت 23 دولة هي أعضاء مجموعة "أوبك بلس" قد أبدت رغبتها في رفع إنتاجها تدريجياً من أغسطس فصاعداً من أجل تلبية الطلب المتزايد على النفط، وفق "الألمانية"، غير أن خلافاً حال دون التوصل إلى اتفاق.

وناقشت منظمة "أوبك" خططاً لزيادة الإنتاج اليومي تدريجياً بمقدار 400 ألف برميل شهرياً اعتباراً من أغسطس فصاعداً.

ومن شأن هذه الخطوة المشتركة لمجموعة دول "أوبك بلس" دعم الاقتصاد العالمي المتعافي.

ومع ذلك، طالبت الإمارات العربية المتحدة بتخصيص حصة إنتاج أعلى لها.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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اليوم.. مشاورات بـ "أوبك بلس" لحل الخلاف حول حجم الإنتاج
سبق

يسعى الوزراء المسؤولون داخل منظمة "أوبك" والدول الشريكة لها "أوبك بلس"، اليوم الأحد، إلى البحث عن حل وسط في الخلاف الدائر حول أحجام إنتاج النفط في المستقبل.

وقالت وكالة "تاس"، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن أهم الأسئلة التي فشل الاتفاق بسببها قبل أسبوعين تمّ توضيحها الآن.

وأكّدت "أوبك"، في إعلان مقتضب، أن الجولة الوزارية ستتم بطريق الفيديو، مشيرة إلى أنها ستبدأ ظهر اليوم الأحد.

وكانت 23 دولة هي أعضاء مجموعة "أوبك بلس" قد أبدت رغبتها في رفع إنتاجها تدريجياً من أغسطس فصاعداً من أجل تلبية الطلب المتزايد على النفط، وفق "الألمانية"، غير أن خلافاً حال دون التوصل إلى اتفاق.

وناقشت منظمة "أوبك" خططاً لزيادة الإنتاج اليومي تدريجياً بمقدار 400 ألف برميل شهرياً اعتباراً من أغسطس فصاعداً.

ومن شأن هذه الخطوة المشتركة لمجموعة دول "أوبك بلس" دعم الاقتصاد العالمي المتعافي.

ومع ذلك، طالبت الإمارات العربية المتحدة بتخصيص حصة إنتاج أعلى لها.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:26 AM

اليوم.. مشاورات بـ "أوبك بلس" لحل الخلاف حول حجم الإنتاج

بعد توافق 23 دولة على رفع إنتاجها تدريجياً لتلبية الطلب المتزايد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسعى الوزراء المسؤولون داخل منظمة "أوبك" والدول الشريكة لها "أوبك بلس"، اليوم الأحد، إلى البحث عن حل وسط في الخلاف الدائر حول أحجام إنتاج النفط في المستقبل.

وقالت وكالة "تاس"، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن أهم الأسئلة التي فشل الاتفاق بسببها قبل أسبوعين تمّ توضيحها الآن.

وأكّدت "أوبك"، في إعلان مقتضب، أن الجولة الوزارية ستتم بطريق الفيديو، مشيرة إلى أنها ستبدأ ظهر اليوم الأحد.

وكانت 23 دولة هي أعضاء مجموعة "أوبك بلس" قد أبدت رغبتها في رفع إنتاجها تدريجياً من أغسطس فصاعداً من أجل تلبية الطلب المتزايد على النفط، وفق "الألمانية"، غير أن خلافاً حال دون التوصل إلى اتفاق.

وناقشت منظمة "أوبك" خططاً لزيادة الإنتاج اليومي تدريجياً بمقدار 400 ألف برميل شهرياً اعتباراً من أغسطس فصاعداً.

ومن شأن هذه الخطوة المشتركة لمجموعة دول "أوبك بلس" دعم الاقتصاد العالمي المتعافي.

ومع ذلك، طالبت الإمارات العربية المتحدة بتخصيص حصة إنتاج أعلى لها.

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