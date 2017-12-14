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مقتل مواطن في إطلاق نار بأحد مراكز خميس مشيط

إلقاء القبض على الجاني

تحقِّق الأجهزة الأمنية بخميس مشيط في منطقة عسير في جريمة قتل، وقعت مساء الجمعة بأحد المراكز التابعة لمحافظة خميس مشيط؛ إذ قُتل مواطن على يد آخر في ظروف غامضة.

وأكدت المصادر أن مواطنًا أطلق النار على آخر قبيل المغرب في ظروف غامضة في أحد المراكز التابعة للمحافظة.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها، وتم القبض على الجاني بعد الحادثة مباشرة.

جريمة قتل خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقتل مواطن في إطلاق نار بأحد مراكز خميس مشيط
سبق

تحقِّق الأجهزة الأمنية بخميس مشيط في منطقة عسير في جريمة قتل، وقعت مساء الجمعة بأحد المراكز التابعة لمحافظة خميس مشيط؛ إذ قُتل مواطن على يد آخر في ظروف غامضة.

وأكدت المصادر أن مواطنًا أطلق النار على آخر قبيل المغرب في ظروف غامضة في أحد المراكز التابعة للمحافظة.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها، وتم القبض على الجاني بعد الحادثة مباشرة.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
11:40 PM

مقتل مواطن في إطلاق نار بأحد مراكز خميس مشيط

إلقاء القبض على الجاني

A A A
سعود الدعجاني - عسير
7
35,077

تحقِّق الأجهزة الأمنية بخميس مشيط في منطقة عسير في جريمة قتل، وقعت مساء الجمعة بأحد المراكز التابعة لمحافظة خميس مشيط؛ إذ قُتل مواطن على يد آخر في ظروف غامضة.

وأكدت المصادر أن مواطنًا أطلق النار على آخر قبيل المغرب في ظروف غامضة في أحد المراكز التابعة للمحافظة.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها، وتم القبض على الجاني بعد الحادثة مباشرة.

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