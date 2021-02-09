النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف" يحتفي بتخريج وتوظيف 86 مستفيداً من "تمهير"

فراس أبا الخيل يتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم العملية القادمة

احتفى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بتخريج وتوظيف الدفعة الأولى من مستفيدي برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" المدعوم من الصندوق وعددهم 86 شاباً وشابة.

وهنّأ المدير التنفيذي للأعمال في صندوق تنمية الموارد البشرية فراس أبا الخيل؛ في كلمة له خلال الحفل، الخريجين والخريجات، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم العملية القادمة، والاستمرار في خدمة الوطن.

وعدّ برنامج "تمهير" أحد البرامج المميزة في "هدف"، إضافة للبرامج الأخرى المبنية على تطوير وتأهيل الشباب والشابات ودعم إنتاجيتهم واستقرارهم في سوق العمل، داعياً جميع منشآت القطاع الخاص، إلى الاستفادة من برامج دعم التدريب والتأهيل والتمكين والتوظيف التي يقدمها "هدف"، لرفع تنافسية القوى الوطنية وزيادة نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عبدالكريم الرشيد؛ خلال كلمته في الحفل، أن الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة، من أهم مرتكزات وخطط المجموعة التي تقوم بتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى دعم الطاقات الشابة وتوظيفها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والإسهام في توطينها.

وأعلن مسؤولو المجموعة خلال الحفل، حرصهم على توظيف الملتحقين بالبرنامج البالغ عددهم 398 شاباً وشابة، بعد نهاية فترة تدريبهم على رأس العمل.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف" يحتفي بتخريج وتوظيف 86 مستفيداً من "تمهير"
سبق

احتفى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بتخريج وتوظيف الدفعة الأولى من مستفيدي برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" المدعوم من الصندوق وعددهم 86 شاباً وشابة.

وهنّأ المدير التنفيذي للأعمال في صندوق تنمية الموارد البشرية فراس أبا الخيل؛ في كلمة له خلال الحفل، الخريجين والخريجات، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم العملية القادمة، والاستمرار في خدمة الوطن.

وعدّ برنامج "تمهير" أحد البرامج المميزة في "هدف"، إضافة للبرامج الأخرى المبنية على تطوير وتأهيل الشباب والشابات ودعم إنتاجيتهم واستقرارهم في سوق العمل، داعياً جميع منشآت القطاع الخاص، إلى الاستفادة من برامج دعم التدريب والتأهيل والتمكين والتوظيف التي يقدمها "هدف"، لرفع تنافسية القوى الوطنية وزيادة نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عبدالكريم الرشيد؛ خلال كلمته في الحفل، أن الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة، من أهم مرتكزات وخطط المجموعة التي تقوم بتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى دعم الطاقات الشابة وتوظيفها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والإسهام في توطينها.

وأعلن مسؤولو المجموعة خلال الحفل، حرصهم على توظيف الملتحقين بالبرنامج البالغ عددهم 398 شاباً وشابة، بعد نهاية فترة تدريبهم على رأس العمل.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
01:58 PM

"هدف" يحتفي بتخريج وتوظيف 86 مستفيداً من "تمهير"

فراس أبا الخيل يتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم العملية القادمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
440

احتفى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بتخريج وتوظيف الدفعة الأولى من مستفيدي برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير" المدعوم من الصندوق وعددهم 86 شاباً وشابة.

وهنّأ المدير التنفيذي للأعمال في صندوق تنمية الموارد البشرية فراس أبا الخيل؛ في كلمة له خلال الحفل، الخريجين والخريجات، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم العملية القادمة، والاستمرار في خدمة الوطن.

وعدّ برنامج "تمهير" أحد البرامج المميزة في "هدف"، إضافة للبرامج الأخرى المبنية على تطوير وتأهيل الشباب والشابات ودعم إنتاجيتهم واستقرارهم في سوق العمل، داعياً جميع منشآت القطاع الخاص، إلى الاستفادة من برامج دعم التدريب والتأهيل والتمكين والتوظيف التي يقدمها "هدف"، لرفع تنافسية القوى الوطنية وزيادة نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عبدالكريم الرشيد؛ خلال كلمته في الحفل، أن الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة، من أهم مرتكزات وخطط المجموعة التي تقوم بتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى دعم الطاقات الشابة وتوظيفها لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والإسهام في توطينها.

وأعلن مسؤولو المجموعة خلال الحفل، حرصهم على توظيف الملتحقين بالبرنامج البالغ عددهم 398 شاباً وشابة، بعد نهاية فترة تدريبهم على رأس العمل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,971
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,424
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,603
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,357

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة