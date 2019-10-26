"أبطال سعوديون" يتفاعل مع "سبق" ويستعرض بطلَيْن أنقذا 3 أطفال بمكة

الجفري: البرنامج يعرض على SBC ويستعرض اللحظات الأخيرة عبر 15 حلقة

تفاعلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية SBC من خلال برنامج "أبطال سعوديون" مع ما نشرته "سبق" بتاريخ 11 ذي القعدة من عام 1440 هـ تحت عنوان (سعوديان يرويان لـ"سبق" اللحظات الأخيرة لإنقاذ 3 أطفال بعد اشتعال النيران بشقتهم بشرائع مكة).

وقد انفردت "سبق" بنشر تفاصيل أحداث العمل البطولي الذي قام به شابان سعوديان، قادهما الفضول لمعرفة مصدر الدخان؛ لينتهي ذلك بعمل إنساني، وإنقاذ ثلاثة أطفال، حاصرتهم النار داخل منزلهم.

وروى الشابان السعوديان عبدالعزيز الزهراني وإبراهيم عسيري لـ"سبق" تفاصيل اللحظات الأخيرة لإنقاذهما ثلاثة أطفال قبل أن تحاصرهم ألسنة النيران المشتعلة إثر اندلاع حريق بشقتهم في حي الخضراء بالشرائع في مكة المكرمة، وتم تكريمهما من قِبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية SBC أولى حلقات برنامج "أبطال سعوديون" من أصل سلسلة حلقات، عددها 15 حلقة، الذي يحكي في كل حلقة قصة بطل سعودي أو بطلة سعودية، قام أي منهما بعملية إنقاذ أو مساعدة شخص أو أشخاص.

وقالت المنتجة نسيبة محمد الجفري إن برنامج "أبطال سعوديون" الذي يعرض على شاشة SBC السعودية برنامج جديد، يعرض سلسلة حلقات من 15 حلقة، وقام فيه أكثر من 40 شخصًا بإنتاج وإخراج شباب وفتيات سعوديين؛ إذ يستعرض بأسلوب درامي وثائقي مميز عددًا من قصص البطولة في مجتمعنا لدى أشخاص حازوا إعجاب المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الجفري بأن البرنامج يسلط الضوء على أبرز القصص البطولية التي قام بها أبطال سعوديون لإنقاذ حياة أشخاص، كانوا معرَّضين لخطر محدق.. ويتحدثون من وجهة نظر البطل والشخوص الذين تأثروا بهذا الحدث، وشهود العيان.. ويأتي دورنا في إعادة تمثيل ما حدث بسيناريو، يعايش اللحظة بأدق التفاصيل. وكذلك يسلط البرنامج الضوء على تدخُّل الجهات المختصة التي تعاملت مع الحدث.

وتعرض شاشة SBC الحلقات على قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية كل خميس الساعة التاسعة مساء. وقد تم عرض الحلقة الأولى بعنوان (ثلاثة أقمار تطلُّ من نافذة)، وتمحورت حول قصة بطلين، كان لهما الدور - بعد الله – في إنقاذ أرواح أطفال من خطر محقق بسبب فضولهما الذي قادهما لهذا الشيء.