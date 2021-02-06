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المسند: عطاء تسجّل حضورها في الرياض وقد يكون اليوم آخرها

قال: الجبهة الباردة تواصل زحفها ناحية #الربع_الخالي

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم السبت هو اليوم الرابع في الحالة المطرية عطاء وقد يكون الأخير.

وتابع يقول: متوقع اليوم أن يشمل نطاق تأثيرها أجزاء من شمالي #الشرقية و شمالي منطقة الرياض، بالإضافة لـ #الحدود_الشمالية #جازان وربما #القصيم #حائل وكذلك #الكويت و #العراق .

وأضاف: مركز المنخفض الجوي يدخل مياه الخليج العربي اليوم، والجبهة الباردة تواصل زحفها ناحية #الربع_الخالي، وبدء العد التنازلي لانتهاء حالة #عطاء المطرية، والاضطرابات الجوية المصاحبة. هذا والله أعلم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: عطاء تسجّل حضورها في الرياض وقد يكون اليوم آخرها
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم السبت هو اليوم الرابع في الحالة المطرية عطاء وقد يكون الأخير.

وتابع يقول: متوقع اليوم أن يشمل نطاق تأثيرها أجزاء من شمالي #الشرقية و شمالي منطقة الرياض، بالإضافة لـ #الحدود_الشمالية #جازان وربما #القصيم #حائل وكذلك #الكويت و #العراق .

وأضاف: مركز المنخفض الجوي يدخل مياه الخليج العربي اليوم، والجبهة الباردة تواصل زحفها ناحية #الربع_الخالي، وبدء العد التنازلي لانتهاء حالة #عطاء المطرية، والاضطرابات الجوية المصاحبة. هذا والله أعلم.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
10:42 AM

المسند: عطاء تسجّل حضورها في الرياض وقد يكون اليوم آخرها

قال: الجبهة الباردة تواصل زحفها ناحية #الربع_الخالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن اليوم السبت هو اليوم الرابع في الحالة المطرية عطاء وقد يكون الأخير.

وتابع يقول: متوقع اليوم أن يشمل نطاق تأثيرها أجزاء من شمالي #الشرقية و شمالي منطقة الرياض، بالإضافة لـ #الحدود_الشمالية #جازان وربما #القصيم #حائل وكذلك #الكويت و #العراق .

وأضاف: مركز المنخفض الجوي يدخل مياه الخليج العربي اليوم، والجبهة الباردة تواصل زحفها ناحية #الربع_الخالي، وبدء العد التنازلي لانتهاء حالة #عطاء المطرية، والاضطرابات الجوية المصاحبة. هذا والله أعلم.

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