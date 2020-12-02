الكويت تسجل 268 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حالة وفاة واحدة ترفع الحصيلة إلى 882

سجلت الكويت 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 143260.

وقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 882 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه تم شفاء 509 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 138134 حالة.