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"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت تسجل 268 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حالة وفاة واحدة ترفع الحصيلة إلى 882

سجلت الكويت 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 143260.

وقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 882 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه تم شفاء 509 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 138134 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل 268 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الكويت 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 143260.

وقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 882 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه تم شفاء 509 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 138134 حالة.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
05:41 PM

الكويت تسجل 268 إصابة جديدة بـ"كورونا"

حالة وفاة واحدة ترفع الحصيلة إلى 882

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 143260.

وقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 882 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه تم شفاء 509 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 138134 حالة.

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