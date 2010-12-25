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الإطاحة بثلاثة أشخاص لامتهانهم جرائم التزييف والتزوير في الرياض

حصلوا على مبالغ مالية تجاوزت 100 ألف ريال

صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بثلاثة أشخاص (مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر).

وأوضح أن اعتقالهم جاء لامتهانهم تزوير التقارير الطبية والإعلان عن بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذين من وحدة سكنيةٍ بحي العزيزية جنوب مدينة الرياض معملاً لارتكاب جرائمهم، وضبط بداخلها تقارير طبية ومطبوعات مزورة، وجهاز حاسب آلي وطابعة وأدوات ومعدات تستخدم لغرض التزوير.

وأضاف: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، وحصولهم على مبالغ مالية تجاوزت 100 ألف ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بثلاثة أشخاص لامتهانهم جرائم التزييف والتزوير في الرياض
سبق

صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بثلاثة أشخاص (مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر).

وأوضح أن اعتقالهم جاء لامتهانهم تزوير التقارير الطبية والإعلان عن بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذين من وحدة سكنيةٍ بحي العزيزية جنوب مدينة الرياض معملاً لارتكاب جرائمهم، وضبط بداخلها تقارير طبية ومطبوعات مزورة، وجهاز حاسب آلي وطابعة وأدوات ومعدات تستخدم لغرض التزوير.

وأضاف: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، وحصولهم على مبالغ مالية تجاوزت 100 ألف ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
08:42 PM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
09:39 PM

الإطاحة بثلاثة أشخاص لامتهانهم جرائم التزييف والتزوير في الرياض

حصلوا على مبالغ مالية تجاوزت 100 ألف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بثلاثة أشخاص (مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر).

وأوضح أن اعتقالهم جاء لامتهانهم تزوير التقارير الطبية والإعلان عن بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذين من وحدة سكنيةٍ بحي العزيزية جنوب مدينة الرياض معملاً لارتكاب جرائمهم، وضبط بداخلها تقارير طبية ومطبوعات مزورة، وجهاز حاسب آلي وطابعة وأدوات ومعدات تستخدم لغرض التزوير.

وأضاف: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، وحصولهم على مبالغ مالية تجاوزت 100 ألف ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

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