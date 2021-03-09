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جامعة الملك فيصل تعلن موعد إطلاق بوابة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي الجديد

بزيادة عن العام الماضي تجاوزت 20% في عدد البرامج

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك فيصل عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا (دبلوم - ماجستير- دكتوراه) للعام الجامعي 1442-1443هـ، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 26-7-1442هـ الموافق 10-3- 2021م وحتى يوم الأحد 8-8-1442هـ الموافق 21-3-2021م لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم، وغير السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن جامعة الملك فيصل وفي إطار هويتها الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030، عمدت إلى فتح آفاق علمية بحثية جديدة في مجال الدراسات العليا تدعم توجهها التنموي نحو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وأن ذلك يأتي استجابة لتطلعات قيادتنا الرشيدة – أعزها الله - لتفعيل دور الجامعات في صناعة حاضر ومستقبل التنمية الوطنية.

وبيّن أنه وفي إطار عناية الجامعة بتطوير برامج الدراسات العليا حققت خلال العامين الماضيين نمواً مطرداً بنسبة 80%؛ حيث بلغ عدد الدارسين في البرامج ما يربو على (4000) طالب وطالبة، وبزيادة لهذا العام عن العام الماضي تجاوزت 20% في عدد البرامج وأكثر من 40% في عدد مقاعد القبول.

من جانبه أكّد عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، أن التقديم سوف يكون عبر بوابة القبول الإلكتروني، ولن يتم استقبال أي طلبات ورقية بعد انتهاء فترة التقديم.

وأشار إلى أن الجامعة ترحب بقبول المعيدين والمحاضرين من داخل الجامعة وخارجها بشرط التقديم عبر بوابة القبول الإلكترونية خلال الفترة المعلنة، مع استيفاء الشروط المطلوبة، وسوف يتم استثناؤهم من معايير المفاضلة وفق أعداد محددة لكل برنامج. مبيناً أن جميع البرامج برسوم مالية.

وشكر الدكتور لرئيس الجامعة ولوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن عادي الشمري؛ ما تحظى به الدراسات العليا من دعم مستمر ورؤى طموحة وسعي دائم لتطوير برامجها بما يتماشى مع توجهاتها الحديثة، وتقديم برامج تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير كل ما من شأنه المساهمة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي بأعلى مستويات التأهيل والجودة.

وللاطلاع على الخطط الدراسية للبرامج المتاحة يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Pages/PGS-Programs.aspx

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الملك فيصل تعلن موعد إطلاق بوابة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي الجديد
سبق

أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك فيصل عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا (دبلوم - ماجستير- دكتوراه) للعام الجامعي 1442-1443هـ، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 26-7-1442هـ الموافق 10-3- 2021م وحتى يوم الأحد 8-8-1442هـ الموافق 21-3-2021م لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم، وغير السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن جامعة الملك فيصل وفي إطار هويتها الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030، عمدت إلى فتح آفاق علمية بحثية جديدة في مجال الدراسات العليا تدعم توجهها التنموي نحو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وأن ذلك يأتي استجابة لتطلعات قيادتنا الرشيدة – أعزها الله - لتفعيل دور الجامعات في صناعة حاضر ومستقبل التنمية الوطنية.

وبيّن أنه وفي إطار عناية الجامعة بتطوير برامج الدراسات العليا حققت خلال العامين الماضيين نمواً مطرداً بنسبة 80%؛ حيث بلغ عدد الدارسين في البرامج ما يربو على (4000) طالب وطالبة، وبزيادة لهذا العام عن العام الماضي تجاوزت 20% في عدد البرامج وأكثر من 40% في عدد مقاعد القبول.

من جانبه أكّد عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، أن التقديم سوف يكون عبر بوابة القبول الإلكتروني، ولن يتم استقبال أي طلبات ورقية بعد انتهاء فترة التقديم.

وأشار إلى أن الجامعة ترحب بقبول المعيدين والمحاضرين من داخل الجامعة وخارجها بشرط التقديم عبر بوابة القبول الإلكترونية خلال الفترة المعلنة، مع استيفاء الشروط المطلوبة، وسوف يتم استثناؤهم من معايير المفاضلة وفق أعداد محددة لكل برنامج. مبيناً أن جميع البرامج برسوم مالية.

وشكر الدكتور لرئيس الجامعة ولوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن عادي الشمري؛ ما تحظى به الدراسات العليا من دعم مستمر ورؤى طموحة وسعي دائم لتطوير برامجها بما يتماشى مع توجهاتها الحديثة، وتقديم برامج تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير كل ما من شأنه المساهمة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي بأعلى مستويات التأهيل والجودة.

وللاطلاع على الخطط الدراسية للبرامج المتاحة يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Pages/PGS-Programs.aspx

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
07:32 PM

جامعة الملك فيصل تعلن موعد إطلاق بوابة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي الجديد

بزيادة عن العام الماضي تجاوزت 20% في عدد البرامج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أعلنت عمادة الدراسات العليا في جامعة الملك فيصل عن موعد فتح بوابة القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا (دبلوم - ماجستير- دكتوراه) للعام الجامعي 1442-1443هـ، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 26-7-1442هـ الموافق 10-3- 2021م وحتى يوم الأحد 8-8-1442هـ الموافق 21-3-2021م لجميع المتقدمين السعوديين ومن في حكمهم، وغير السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن جامعة الملك فيصل وفي إطار هويتها الجديدة المتسقة مع رؤية المملكة 2030، عمدت إلى فتح آفاق علمية بحثية جديدة في مجال الدراسات العليا تدعم توجهها التنموي نحو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وأن ذلك يأتي استجابة لتطلعات قيادتنا الرشيدة – أعزها الله - لتفعيل دور الجامعات في صناعة حاضر ومستقبل التنمية الوطنية.

وبيّن أنه وفي إطار عناية الجامعة بتطوير برامج الدراسات العليا حققت خلال العامين الماضيين نمواً مطرداً بنسبة 80%؛ حيث بلغ عدد الدارسين في البرامج ما يربو على (4000) طالب وطالبة، وبزيادة لهذا العام عن العام الماضي تجاوزت 20% في عدد البرامج وأكثر من 40% في عدد مقاعد القبول.

من جانبه أكّد عميد الدراسات العليا الأستاذ الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، أن التقديم سوف يكون عبر بوابة القبول الإلكتروني، ولن يتم استقبال أي طلبات ورقية بعد انتهاء فترة التقديم.

وأشار إلى أن الجامعة ترحب بقبول المعيدين والمحاضرين من داخل الجامعة وخارجها بشرط التقديم عبر بوابة القبول الإلكترونية خلال الفترة المعلنة، مع استيفاء الشروط المطلوبة، وسوف يتم استثناؤهم من معايير المفاضلة وفق أعداد محددة لكل برنامج. مبيناً أن جميع البرامج برسوم مالية.

وشكر الدكتور لرئيس الجامعة ولوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن عادي الشمري؛ ما تحظى به الدراسات العليا من دعم مستمر ورؤى طموحة وسعي دائم لتطوير برامجها بما يتماشى مع توجهاتها الحديثة، وتقديم برامج تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير كل ما من شأنه المساهمة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي بأعلى مستويات التأهيل والجودة.

وللاطلاع على الخطط الدراسية للبرامج المتاحة يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Pages/PGS-Programs.aspx

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