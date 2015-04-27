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"الإرياني": إيران دفعت بكل إمكانياتها لإسناد مليشيا الحوثي في مختلف جبهات مأرب

وزير الإعلام اليمني: الجيش الوطني والمقاومة يخوضون بدعم التحالف معركة تاريخية

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن النظام الإيراني ومليشياته الطائفية دفعوا بكل إمكانياتهم السياسية والإعلامية والعسكرية خلال الأشهر الماضية لإسناد مليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات محافظة ‎مأرب اليمنية؛ في محاولة لإسقاط هذه المدينة التي مثلت حاجز صد لمشروع تصدير الثورة الخمينية والمد الإيراني في المنطقة‏.

وأوضح الوزير "الإرياني" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء محافظة مأرب يخوضون بدعم وإسناد من التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية منذ ستة أعوام معركة تاريخية فاصلة نيابة عن الأمة العربية، مشيراً إلى أن انتصار مأرب يعني إسقاط المشروع التوسعي الإيراني، وانكسارها لا سمح الله انتكاسة للأمة العربية جمعاء‏.

ودعا "الإرياني" الدول والشعوب العربية لإعلان موقف واضح من السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، ودفعها مليشيا الحوثي لتصعيد وتيرة العمليات العسكرية في ‎مأرب، وتقويضها جهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.

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"الإرياني": إيران دفعت بكل إمكانياتها لإسناد مليشيا الحوثي في مختلف جبهات مأرب
سبق

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن النظام الإيراني ومليشياته الطائفية دفعوا بكل إمكانياتهم السياسية والإعلامية والعسكرية خلال الأشهر الماضية لإسناد مليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات محافظة ‎مأرب اليمنية؛ في محاولة لإسقاط هذه المدينة التي مثلت حاجز صد لمشروع تصدير الثورة الخمينية والمد الإيراني في المنطقة‏.

وأوضح الوزير "الإرياني" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء محافظة مأرب يخوضون بدعم وإسناد من التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية منذ ستة أعوام معركة تاريخية فاصلة نيابة عن الأمة العربية، مشيراً إلى أن انتصار مأرب يعني إسقاط المشروع التوسعي الإيراني، وانكسارها لا سمح الله انتكاسة للأمة العربية جمعاء‏.

ودعا "الإرياني" الدول والشعوب العربية لإعلان موقف واضح من السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، ودفعها مليشيا الحوثي لتصعيد وتيرة العمليات العسكرية في ‎مأرب، وتقويضها جهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
02:17 PM

"الإرياني": إيران دفعت بكل إمكانياتها لإسناد مليشيا الحوثي في مختلف جبهات مأرب

وزير الإعلام اليمني: الجيش الوطني والمقاومة يخوضون بدعم التحالف معركة تاريخية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن النظام الإيراني ومليشياته الطائفية دفعوا بكل إمكانياتهم السياسية والإعلامية والعسكرية خلال الأشهر الماضية لإسناد مليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات محافظة ‎مأرب اليمنية؛ في محاولة لإسقاط هذه المدينة التي مثلت حاجز صد لمشروع تصدير الثورة الخمينية والمد الإيراني في المنطقة‏.

وأوضح الوزير "الإرياني" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء محافظة مأرب يخوضون بدعم وإسناد من التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية منذ ستة أعوام معركة تاريخية فاصلة نيابة عن الأمة العربية، مشيراً إلى أن انتصار مأرب يعني إسقاط المشروع التوسعي الإيراني، وانكسارها لا سمح الله انتكاسة للأمة العربية جمعاء‏.

ودعا "الإرياني" الدول والشعوب العربية لإعلان موقف واضح من السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، ودفعها مليشيا الحوثي لتصعيد وتيرة العمليات العسكرية في ‎مأرب، وتقويضها جهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.

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