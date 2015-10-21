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ضرب من قبل جماهير "بروج" لمشجع لفريق "السيتي".. يمرّ الآن في حالة حرجة

تعرّض أحد مشجّعي مانشستر سيتي للاعتداء من خمسة أشخاص بعد فوز الفريق الإنجليزي على مضيفه كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وتعرض مشجع السيتي "من الجنسية البلجيكية" للضرب المبرح في إحدى محطات الخدمة على الطريق العام؛ حيث سرق المشجعون المنافسون وشاح ناديه.

ونقل المشجع إلى المستشفى؛ حيث يمر بحالة حرجة.

وقالت الشرطة: إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص بعد الشجار الذي بدأ داخل متجر واستمرّ خارجه.

وذكرت في بيان: "حياته في خطر، الضحية هو رجل يبلغ 63 عامًا من نينوفي".

وجاء في بيان لسيتي الذي اكتسح منافسه 5-1: "يشعر الجميع في مانشستر سيتي بالصدمة والحزن لسماع تقارير عن هجوم على أحد مشجعينا بعد مباراة دوري أبطال أوروبا في بروج الليلة الماضية".

وتابع: "نحن نعمل حاليًّا مع نظرائنا في كلوب بروج، بالإضافة إلى الشرطة البلجيكية وشرطة مانشستر الكبرى للحصول على مزيد من المعلومات".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ضرب من قبل جماهير "بروج" لمشجع لفريق "السيتي".. يمرّ الآن في حالة حرجة
سبق

تعرّض أحد مشجّعي مانشستر سيتي للاعتداء من خمسة أشخاص بعد فوز الفريق الإنجليزي على مضيفه كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وتعرض مشجع السيتي "من الجنسية البلجيكية" للضرب المبرح في إحدى محطات الخدمة على الطريق العام؛ حيث سرق المشجعون المنافسون وشاح ناديه.

ونقل المشجع إلى المستشفى؛ حيث يمر بحالة حرجة.

وقالت الشرطة: إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص بعد الشجار الذي بدأ داخل متجر واستمرّ خارجه.

وذكرت في بيان: "حياته في خطر، الضحية هو رجل يبلغ 63 عامًا من نينوفي".

وجاء في بيان لسيتي الذي اكتسح منافسه 5-1: "يشعر الجميع في مانشستر سيتي بالصدمة والحزن لسماع تقارير عن هجوم على أحد مشجعينا بعد مباراة دوري أبطال أوروبا في بروج الليلة الماضية".

وتابع: "نحن نعمل حاليًّا مع نظرائنا في كلوب بروج، بالإضافة إلى الشرطة البلجيكية وشرطة مانشستر الكبرى للحصول على مزيد من المعلومات".

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
06:10 PM

ضرب من قبل جماهير "بروج" لمشجع لفريق "السيتي".. يمرّ الآن في حالة حرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرّض أحد مشجّعي مانشستر سيتي للاعتداء من خمسة أشخاص بعد فوز الفريق الإنجليزي على مضيفه كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وتعرض مشجع السيتي "من الجنسية البلجيكية" للضرب المبرح في إحدى محطات الخدمة على الطريق العام؛ حيث سرق المشجعون المنافسون وشاح ناديه.

ونقل المشجع إلى المستشفى؛ حيث يمر بحالة حرجة.

وقالت الشرطة: إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص بعد الشجار الذي بدأ داخل متجر واستمرّ خارجه.

وذكرت في بيان: "حياته في خطر، الضحية هو رجل يبلغ 63 عامًا من نينوفي".

وجاء في بيان لسيتي الذي اكتسح منافسه 5-1: "يشعر الجميع في مانشستر سيتي بالصدمة والحزن لسماع تقارير عن هجوم على أحد مشجعينا بعد مباراة دوري أبطال أوروبا في بروج الليلة الماضية".

وتابع: "نحن نعمل حاليًّا مع نظرائنا في كلوب بروج، بالإضافة إلى الشرطة البلجيكية وشرطة مانشستر الكبرى للحصول على مزيد من المعلومات".

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