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على مسؤولية مدير الصحة العالمية.. إنهاء جائحة كورونا في هذه الحالة؟

أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن إنهاء جائحة فيروس كورونا يتطلب تطعيم 70 % من سكان العالم، مشدداً على ضرورة وضع حد لـ"قومية اللقاحات"، طبقاً لصحيفة "إيزفيستيا" الروسية.

"غيبريسوس"، قال: "علينا إنهاء الجائحة. هذا الأمر يتطلب أن تحقق جميع الدول من خلال العمل المشترك حتى أواسط 2022 الهدف العالمي المتمثل في تطعيم 70% من سكان العالم".

وأضاف: "من المهم أن تواصل الحكومات الاعتماد الممنهج في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، بما في ذلك إجراء الفحوص والمتابعة وتقديم المعلومات عن نسخ الفيروس دون المخاوف من التعرُّض لأيّ اتهامات".

وأشار إلى أنه تمّ حتى الآن "حقن أكثر من 8.5 مليار جرعة من اللقاحات، وبفضل ذلك تمّ التمكّن من إنقاذ ملايين الأرواح"، مردفاً أنه "جرى كذلك وضع أساليب جديدة للمعالجة؛ ما يتيح خفض معدلات الوفيات بشكلٍ ملموس".

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على مسؤولية مدير الصحة العالمية.. إنهاء جائحة كورونا في هذه الحالة؟
سبق

أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن إنهاء جائحة فيروس كورونا يتطلب تطعيم 70 % من سكان العالم، مشدداً على ضرورة وضع حد لـ"قومية اللقاحات"، طبقاً لصحيفة "إيزفيستيا" الروسية.

"غيبريسوس"، قال: "علينا إنهاء الجائحة. هذا الأمر يتطلب أن تحقق جميع الدول من خلال العمل المشترك حتى أواسط 2022 الهدف العالمي المتمثل في تطعيم 70% من سكان العالم".

وأضاف: "من المهم أن تواصل الحكومات الاعتماد الممنهج في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، بما في ذلك إجراء الفحوص والمتابعة وتقديم المعلومات عن نسخ الفيروس دون المخاوف من التعرُّض لأيّ اتهامات".

وأشار إلى أنه تمّ حتى الآن "حقن أكثر من 8.5 مليار جرعة من اللقاحات، وبفضل ذلك تمّ التمكّن من إنقاذ ملايين الأرواح"، مردفاً أنه "جرى كذلك وضع أساليب جديدة للمعالجة؛ ما يتيح خفض معدلات الوفيات بشكلٍ ملموس".

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
08:28 AM

على مسؤولية مدير الصحة العالمية.. إنهاء جائحة كورونا في هذه الحالة؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن إنهاء جائحة فيروس كورونا يتطلب تطعيم 70 % من سكان العالم، مشدداً على ضرورة وضع حد لـ"قومية اللقاحات"، طبقاً لصحيفة "إيزفيستيا" الروسية.

"غيبريسوس"، قال: "علينا إنهاء الجائحة. هذا الأمر يتطلب أن تحقق جميع الدول من خلال العمل المشترك حتى أواسط 2022 الهدف العالمي المتمثل في تطعيم 70% من سكان العالم".

وأضاف: "من المهم أن تواصل الحكومات الاعتماد الممنهج في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، بما في ذلك إجراء الفحوص والمتابعة وتقديم المعلومات عن نسخ الفيروس دون المخاوف من التعرُّض لأيّ اتهامات".

وأشار إلى أنه تمّ حتى الآن "حقن أكثر من 8.5 مليار جرعة من اللقاحات، وبفضل ذلك تمّ التمكّن من إنقاذ ملايين الأرواح"، مردفاً أنه "جرى كذلك وضع أساليب جديدة للمعالجة؛ ما يتيح خفض معدلات الوفيات بشكلٍ ملموس".

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