10 علامات على الإصابة بسرطان الكبد.. تَعَرَّف عليها

حددت جمعية السرطان الأمريكية، قائمة من 10 أعراض محتملة، علامات على الإصابة بسرطان الكبد.

الأعراض العشرة التي حددتها الجمعية، هي: فقدان الوزن بشكل لا إرادي، فقدان الشهية، الشعور بالامتلاء الشديد بعد تناول وجبة صغيرة، الغثيان أو القيء، ألم في البطن أو ألم بالقرب من كتفك الأيمن، تورم أو تراكم السوائل في البطن، الحكة، اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)، طبقًا لصحيفة "إكسبريس".

وقالت الجمعية: إن مجرد ظهور علامة أو أكثر لا يعني أنك مصاب بسرطان الكبد، واثنان من هذه الأعراض يتعلقان بألم تحت ضلوعك، الأول يتعلق بالكبد والثاني بالطحال.

وتضيف جمعية السرطان الأمريكية أن الأعراض الأخرى تشمل "الحمى، وتضخم الأوردة على البطن التي يمكن رؤيتها من خلال الجلد، والكدمات أو النزيف غير الطبيعي".

وكما هو الحال مع أنواع السرطان الأخرى، هناك عوامل خطر يمكن أن تحدد مدى احتمالية إصابتك بسرطان الكبد.