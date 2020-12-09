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"السبعاني" يحتفل بزواجه في سبت العلاية

احتفل الدكتور المهندس محمد علي عوض السبعاني بزواجه على كريمة المهندس علي محمد آل مساعد القرني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة سبت العلاية بحضور عدد من المسؤولين وأقارب وزملاء العريس من جامعة الأعمال، وعلى رأسهم الدكتور عبدالله دحلان.

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"السبعاني" يحتفل بزواجه في سبت العلاية
سبق

احتفل الدكتور المهندس محمد علي عوض السبعاني بزواجه على كريمة المهندس علي محمد آل مساعد القرني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة سبت العلاية بحضور عدد من المسؤولين وأقارب وزملاء العريس من جامعة الأعمال، وعلى رأسهم الدكتور عبدالله دحلان.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
10:03 PM

"السبعاني" يحتفل بزواجه في سبت العلاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الدكتور المهندس محمد علي عوض السبعاني بزواجه على كريمة المهندس علي محمد آل مساعد القرني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة سبت العلاية بحضور عدد من المسؤولين وأقارب وزملاء العريس من جامعة الأعمال، وعلى رأسهم الدكتور عبدالله دحلان.

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