"السبعاني" يحتفل بزواجه في سبت العلاية

احتفل الدكتور المهندس محمد علي عوض السبعاني بزواجه على كريمة المهندس علي محمد آل مساعد القرني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة سبت العلاية بحضور عدد من المسؤولين وأقارب وزملاء العريس من جامعة الأعمال، وعلى رأسهم الدكتور عبدالله دحلان.
احتفل الدكتور المهندس محمد علي عوض السبعاني بزواجه على كريمة المهندس علي محمد آل مساعد القرني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة سبت العلاية بحضور عدد من المسؤولين وأقارب وزملاء العريس من جامعة الأعمال، وعلى رأسهم الدكتور عبدالله دحلان.
احتفل الدكتور المهندس محمد علي عوض السبعاني بزواجه على كريمة المهندس علي محمد آل مساعد القرني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة سبت العلاية بحضور عدد من المسؤولين وأقارب وزملاء العريس من جامعة الأعمال، وعلى رأسهم الدكتور عبدالله دحلان.
احتفل الدكتور المهندس محمد علي عوض السبعاني بزواجه على كريمة المهندس علي محمد آل مساعد القرني بإحدى قاعات الأفراح بمدينة سبت العلاية بحضور عدد من المسؤولين وأقارب وزملاء العريس من جامعة الأعمال، وعلى رأسهم الدكتور عبدالله دحلان.