النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انتخاب "آل عقران" رئيساً لاتحاد وكالات الأنباء العربية

خلال أعمال المؤتمر الـ48 للجمعية العمومية لـ"فانا"

انتُخِبَ رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران رئيسًا لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" بالإجماع للعامين المقبلين، خلال أعمال المؤتمر الـ48 للجمعية العمومية للاتحاد، التي تستضيفها "واس" حاليًا في الرياض.

وأعرب "آل عقران" عن اعتزازه بثقة رؤساء ومديري الوكالات الأعضاء بالاتحاد، وعدّها الدافع للمضي قدماً بتضافر جهود الجميع للنهوض بدور الاتحاد في خدمة العمل الإعلامي العربي وتعزيز حضوره دولياً.

وأكد أن تسنُّم "واس" رئاسة اتحاد "فانا" يعكس بالمقام الأول الدور المقدّر لوكالة الأنباء السعودية وانعكاساً لما يشهده الإعلام السعودي من حراك بدعم ومتابعة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبيّن رئيس "واس" أن مسؤولية الاتحاد تتضاعف في خضم التطورات والمتغيرات الإعلامية المتسارعة تجاه المحافظة على مكتسباتها والعمل معاً لتجاوز التحديات في إطار الأهداف المؤسسة للاتحاد.


ونوّه "آل عقران" بجهود المدير العام رئيس التحرير لوكالة الأنباء العمانية إبراهيم بن زهران العزري خلال رئاسته للاتحاد الفترة الماضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انتخاب "آل عقران" رئيساً لاتحاد وكالات الأنباء العربية
سبق

انتُخِبَ رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران رئيسًا لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" بالإجماع للعامين المقبلين، خلال أعمال المؤتمر الـ48 للجمعية العمومية للاتحاد، التي تستضيفها "واس" حاليًا في الرياض.

وأعرب "آل عقران" عن اعتزازه بثقة رؤساء ومديري الوكالات الأعضاء بالاتحاد، وعدّها الدافع للمضي قدماً بتضافر جهود الجميع للنهوض بدور الاتحاد في خدمة العمل الإعلامي العربي وتعزيز حضوره دولياً.

وأكد أن تسنُّم "واس" رئاسة اتحاد "فانا" يعكس بالمقام الأول الدور المقدّر لوكالة الأنباء السعودية وانعكاساً لما يشهده الإعلام السعودي من حراك بدعم ومتابعة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبيّن رئيس "واس" أن مسؤولية الاتحاد تتضاعف في خضم التطورات والمتغيرات الإعلامية المتسارعة تجاه المحافظة على مكتسباتها والعمل معاً لتجاوز التحديات في إطار الأهداف المؤسسة للاتحاد.


ونوّه "آل عقران" بجهود المدير العام رئيس التحرير لوكالة الأنباء العمانية إبراهيم بن زهران العزري خلال رئاسته للاتحاد الفترة الماضية.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
04:01 PM

انتخاب "آل عقران" رئيساً لاتحاد وكالات الأنباء العربية

خلال أعمال المؤتمر الـ48 للجمعية العمومية لـ"فانا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
584

انتُخِبَ رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران رئيسًا لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" بالإجماع للعامين المقبلين، خلال أعمال المؤتمر الـ48 للجمعية العمومية للاتحاد، التي تستضيفها "واس" حاليًا في الرياض.

وأعرب "آل عقران" عن اعتزازه بثقة رؤساء ومديري الوكالات الأعضاء بالاتحاد، وعدّها الدافع للمضي قدماً بتضافر جهود الجميع للنهوض بدور الاتحاد في خدمة العمل الإعلامي العربي وتعزيز حضوره دولياً.

وأكد أن تسنُّم "واس" رئاسة اتحاد "فانا" يعكس بالمقام الأول الدور المقدّر لوكالة الأنباء السعودية وانعكاساً لما يشهده الإعلام السعودي من حراك بدعم ومتابعة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبيّن رئيس "واس" أن مسؤولية الاتحاد تتضاعف في خضم التطورات والمتغيرات الإعلامية المتسارعة تجاه المحافظة على مكتسباتها والعمل معاً لتجاوز التحديات في إطار الأهداف المؤسسة للاتحاد.


ونوّه "آل عقران" بجهود المدير العام رئيس التحرير لوكالة الأنباء العمانية إبراهيم بن زهران العزري خلال رئاسته للاتحاد الفترة الماضية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,651

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة