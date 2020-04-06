بالعربي أجمل

فكرة تحديد عام مرتبط بالخط العربي لا تعني أن ذوي الاختصاص فقط هم مَن يجب أن يعيروا الموضوع اهتمامهم؛ فالمختصون بالتسويق، والمبتكرون، إضافة لجميع المبدعين من شتى المهن، لا بد أن يكون لهم إسهام بارز في الاحتفاء بالمناسبات المرتبطة بهذا الخط.

أسعدني جدًّا خبر وزير الثقافة الذي أعلن فيه تمديد عام الخط العربي؛ ليشمل السنة القادمة بسبب الأحداث التي يمرُّ بها الجميع حاليًا.

وحتى أحاول تبسيط المسألة، وإيضاح حجم التأثير الذي يلعبه الخط على جميع المهن، دعني أطلب منك عزيزي القارئ أن تفكر في هوية الثقافة الأندلسية المرتبطة بمخيلتك اليوم. لقد لعب استخدام الخط العربي في النقوش والزخارف دورًا كبيرًا، يعكس هذه الهوية من خلال إبراز المواهب الكامنة. كما أنه أسهم في التعريف بهذه الحضارة في حقبة زمنية محددة.

لا أخفيك سرًّا إذا قلت إن المسألة تأخذ بُعدًا أكبر، مع الاهتمام المتزايد الذي نلاحظه مؤخرًا بجذب الاستثمارات الأجنبية، والاهتمام بالسياحة الداخلية.

اللوحات الإرشادية على الطرقات –كمثال- هي عامل جذب بصري، ونقطة تلاقي، لا يمكن إغفالها لأي سائح؛ لذلك تلعب الخطوط دورًا محوريًّا في إبرازها بشكل جاذب.

كل هذه العوامل تجعلك تتمعن بشكل أكبر في الأدوار التي يلعبها الخط في ترك انطباع عام، تسعى لأن يكون إيجابيًّا، ويخلد في الذاكرة لأجيال قادمة.

في قطاع الأعمال أصبحنا اليوم نشهد طباعة رقمية، تُحدث تحولات جوهرية في ارتباطنا الشخصي بالكتابة. الطباعة على أكواب القهوة، والأكياس البلاستيكية، وغيرها من المنتجات، تطورت مؤخرًا بشكل كبير؛ لتصبح رقمية. ولكن هذا لا يعفينا من دورنا في إبراز جماليات هذه الخطوط.

كم مرة قررت أن تشتري منتجًا، وحاولت أن تفك طلاسم الأحرف على شعار العلامة التجارية، ومع ذلك باءت كل محاولاتك بالفشل؟ في لغتنا بساطة وسلاسة، تحقق المبتغى من إيصال الرسالة دون تكلُّف. وهذا هو دورنا في المرحلة المقبلة.

أحد الشعارات المعروفة لدى كثير من الناس على مستوى العالم، التي كان لاستخدام الخط دورٌ بارز فيها، هو شعار "مترو أنفاق لندن". عندما تم تصميم الشعار رُوعي استخدام الأحرف بشكل واضح، يستطيع أي شخص تمييزه وقراءته عن بُعد. حتى أن التصميم الممتد على شكل مستطيل يمكن أن تدرك أن دمجه مع الأحرف هو رمزية ودلالة واضحة على مترو الأنفاق.

وبعد هذا السرد أعتقد أننا نستطيع أن نقول إن تأثير الخطوط يمتد من جوانبها الثقافية المتعلقة بالفنون إلى أبعاد أرحب، وجوانب أكثر عمقًا، يمكن توظيفها بكثير من القطاعات الأخرى.

ولأن مساهمتك في الارتقاء بهذا الخط لا يمكن حصرها بأحد المجالات فأجد من المهم الاستفادة من قرار التمديد لعام الخط العربي على الأصعدة كافة.