بالفيديو.. متحدثة "التعليم": بعد مرور 10 أسابيع أو خلالها سيتم تقييم الوضع بشكل كامل

قالت: صدور الأمر السامي باستمرار التعليم عن بُعد يجسد حرص القيادة على سلامة منسوبي التعليم

كشفت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام ابتسام الشهري؛ عن أن استمرارية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني عن بعد، سيخضع لعملية التقييم خلال أو بعد العشرة أسابيع الأولى من الدراسة.

وأكدت "الشهري" لـ"الإخبارية" أن صدور الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني، وفق الآلية السابقة، يجسد حرص القيادة على سلامة منسوبي التعليم من فيروس كورونا وعدم تعريضهم لأي مخاطر، ونجاح التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي وقنوات عين وتطبيق الروضة الافتراضية.

ونوهت "الشهري" بالآلية التي سيتم العمل بها خلال العشرة أسابيع الأولى بحضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس ومكاتب التعليم طيلة أيام الأسبوع وفق آلية الفصل الدراسي الأول، فيما يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، وحضورهم ليوم واحد في المدارس بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

وعن القرارات المتوقعة بعد الأسبوع العاشر، أوضحت متحدثة "التعليم" أنه بعد مرور 10 أسابيع أو خلالها سيتم تقييم الوضع بشكل كامل، مشيرة إلى أن استمرارية الدراسة، أي الفصل الدراسي الثاني، عن بعد يعود إلى عملية التقييم خلال العشرة أسابيع.