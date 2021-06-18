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سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.63 %

ليصل عند 72.62 دولار أمريكي للبرميل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.63%؛ ما يعادل 0.46 دولار، ليصل عند 72.62 دولار أمريكي للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.42% أو ما يعادل 0.30 دولار، عند 70.74 دولار أمريكي للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.63 %
سبق

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.63%؛ ما يعادل 0.46 دولار، ليصل عند 72.62 دولار أمريكي للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.42% أو ما يعادل 0.30 دولار، عند 70.74 دولار أمريكي للبرميل.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
01:25 PM

سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.63 %

ليصل عند 72.62 دولار أمريكي للبرميل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,310

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بنسبة 0.63%؛ ما يعادل 0.46 دولار، ليصل عند 72.62 دولار أمريكي للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.42% أو ما يعادل 0.30 دولار، عند 70.74 دولار أمريكي للبرميل.

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