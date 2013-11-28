"الجمعة" يكرِّم منظمي فعالية "السكري" من منسوبي "صحة الرياض"

نظير جهودهم المتميزة في إنجاح الحملة

كرَّم مساعد المدير العام للخدمات العلاجية، الدكتور علي بن سليمان الجمعة، عددًا من منسوبي المديرية المشاركين في الحملة التوعوية التي نظمتها "صحة الرياض" لتفعيل اليوم العالمي للسكري والأسبوع الخليجي للسكري، وذلك نيابة عن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وجاء التكريم نظير جهودهم المتميزة في إنجاح الحملة.

وقد نوَّه "الجمعة" بالجهود الكبيرة التي بذلها المشاركون لإنجاح فعاليات وأنشطة الحملة التي تم تنظيمها بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة السكري.

وأكد "الجمعة" أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للجهود التي بُذلت من أجل تحقيق الحملة لأهدافها المتمثلة بإلقاء الضوء على عوامل الخطورة المؤدية إلى داء السكري، ورفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.