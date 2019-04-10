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نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة دار العلوم

"محمد بن عبد الرحمن" كرّم المتفوقين ثم التقطت الصور التذكارية له مع الخريجين

رعى الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة دار العلوم.

وكان في استقبال نائب أمير منطقة الرياض لدى وصوله مقر الحفل رئيس مجلس أمناء الجامعة عبدالعزيز بن علي التويجري، ومدير جامعة دارالعلوم الدكتور خالد بن عبد الرحمن الحمودي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وبدأ الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير الجامعة كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور، مهنئًا الخريجين بتخرجهم والمتفوقين بتفوقهم، ومستعرضًا فيها أهم إنجازات الجامعة على الصعيدين المحلي والدولي من اعتمادات محلية ودولية.


وأعرب في ختام كلمته عن شكره للوطن الغالي وقيادته الحكيمة على رعايتها للعلم والتعليم.

عقب ذلك، شاهد الحضور عرضًا وثائقيًا عن الجامعة وإنجازاتها، ثم بدأت مسيرة الخريجين الذين تلوا قسم كلية الحقوق ثم قسم كلية الطب.


وفي ختام الحفل كرّم راعي الحفل الطلاب المتفوقين، ثم التقطت الصور التذكارية له مع الخريجين.

وقال: إن الوطن ليفخر بأبنائه الذين يثبتون كل يوم أنهم أهل للنهضة الشاملة في كل مجالات الحياة، فهنيئًا للوطن بأبنائه علماء وصناع.

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نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة دار العلوم
سبق

رعى الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة دار العلوم.

وكان في استقبال نائب أمير منطقة الرياض لدى وصوله مقر الحفل رئيس مجلس أمناء الجامعة عبدالعزيز بن علي التويجري، ومدير جامعة دارالعلوم الدكتور خالد بن عبد الرحمن الحمودي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وبدأ الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير الجامعة كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور، مهنئًا الخريجين بتخرجهم والمتفوقين بتفوقهم، ومستعرضًا فيها أهم إنجازات الجامعة على الصعيدين المحلي والدولي من اعتمادات محلية ودولية.


وأعرب في ختام كلمته عن شكره للوطن الغالي وقيادته الحكيمة على رعايتها للعلم والتعليم.

عقب ذلك، شاهد الحضور عرضًا وثائقيًا عن الجامعة وإنجازاتها، ثم بدأت مسيرة الخريجين الذين تلوا قسم كلية الحقوق ثم قسم كلية الطب.


وفي ختام الحفل كرّم راعي الحفل الطلاب المتفوقين، ثم التقطت الصور التذكارية له مع الخريجين.

وقال: إن الوطن ليفخر بأبنائه الذين يثبتون كل يوم أنهم أهل للنهضة الشاملة في كل مجالات الحياة، فهنيئًا للوطن بأبنائه علماء وصناع.

10 إبريل 2019 - 5 شعبان 1440
12:40 AM

نائب أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة دار العلوم

"محمد بن عبد الرحمن" كرّم المتفوقين ثم التقطت الصور التذكارية له مع الخريجين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة دار العلوم.

وكان في استقبال نائب أمير منطقة الرياض لدى وصوله مقر الحفل رئيس مجلس أمناء الجامعة عبدالعزيز بن علي التويجري، ومدير جامعة دارالعلوم الدكتور خالد بن عبد الرحمن الحمودي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وبدأ الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير الجامعة كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور، مهنئًا الخريجين بتخرجهم والمتفوقين بتفوقهم، ومستعرضًا فيها أهم إنجازات الجامعة على الصعيدين المحلي والدولي من اعتمادات محلية ودولية.


وأعرب في ختام كلمته عن شكره للوطن الغالي وقيادته الحكيمة على رعايتها للعلم والتعليم.

عقب ذلك، شاهد الحضور عرضًا وثائقيًا عن الجامعة وإنجازاتها، ثم بدأت مسيرة الخريجين الذين تلوا قسم كلية الحقوق ثم قسم كلية الطب.


وفي ختام الحفل كرّم راعي الحفل الطلاب المتفوقين، ثم التقطت الصور التذكارية له مع الخريجين.

وقال: إن الوطن ليفخر بأبنائه الذين يثبتون كل يوم أنهم أهل للنهضة الشاملة في كل مجالات الحياة، فهنيئًا للوطن بأبنائه علماء وصناع.

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