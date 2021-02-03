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"الفائز" يكرّم فريق مشروع الأدب الشفهي والطب الشعبي في المندق

المشروع امتد 8 سنوات وقام عليه فريق عمل بجميع محافظات المنطقة

كرَّم محافظ المندق محمد بن معيض الفائز، بمكتبه اليوم بالمحافظة، فريق العمل في مشروع الأدب الشفهي والطب الشعبي في محافظة المندق، بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة ومدير المشروع علي خميس البيضاني، وذلك بناءً على توجيه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

وأوضح "البيضاني" أن المشروع الذي امتد لثماني سنوات قام عليه فريق عمل في جميع محافظات المنطقة، وقام بتوثيق كل ما يتعلق بالباحة إنسانًا ومكانًا من الناحية الاجتماعية، وسيكون مرجعًا أساسيًا وتاريخيًا وثقافيًا للمنطقة، يحفظ للأجيال المقبلة تاريخها وإرثها الأدبي والتاريخي. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المجلدات الثلاثة سيكون هناك مواد سمعية ومرئية مفصلة لمحتوى الموسوعة، مقدمًا شكره لفريق العمل في محافظة المندق.

وعبّر محافظ المندق عن شكره وتقديره لمدير المشروع وفريق العمل في المحافظة على جهودهم ومبادرتها وإنجازهم لهذا العمل المميز.

يُذكر أن جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة عملت خلال ثمانية أعوام على إنجاز موسوعة الأدب الشفهي والطب الشعبي في ثلاثة مجلدات تمثل 1200 صفحة، أسهم بإنجازها فريق عمل من المختصين والتربويين، وانطلق المشروع بفكرة أسهم بها أعضاء المنتدى الثقافي بالجمعية، لتكتمل كل النجاحات بتدشين سمو أمير المنطقة لهذا المنجز الضخم الذي سيكون مرجعًا أساسيًا لحياة وتراث الباحة ومحافظاتها.

وفي الختام، كرّم المحافظ ومدير المشروع، أعضاء فريق العمل بمحافظة المندق:- راشد بن أحمد بن عايد مدير فريق العمل بالمندق لمشروع حفظ الأدب الشفهي والطب الشعبي والأعضاء المشاركين معه سعيد بن علي أحمد وصالح بن أحمد بن مزهر.

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"الفائز" يكرّم فريق مشروع الأدب الشفهي والطب الشعبي في المندق
سبق

كرَّم محافظ المندق محمد بن معيض الفائز، بمكتبه اليوم بالمحافظة، فريق العمل في مشروع الأدب الشفهي والطب الشعبي في محافظة المندق، بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة ومدير المشروع علي خميس البيضاني، وذلك بناءً على توجيه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

وأوضح "البيضاني" أن المشروع الذي امتد لثماني سنوات قام عليه فريق عمل في جميع محافظات المنطقة، وقام بتوثيق كل ما يتعلق بالباحة إنسانًا ومكانًا من الناحية الاجتماعية، وسيكون مرجعًا أساسيًا وتاريخيًا وثقافيًا للمنطقة، يحفظ للأجيال المقبلة تاريخها وإرثها الأدبي والتاريخي. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المجلدات الثلاثة سيكون هناك مواد سمعية ومرئية مفصلة لمحتوى الموسوعة، مقدمًا شكره لفريق العمل في محافظة المندق.

وعبّر محافظ المندق عن شكره وتقديره لمدير المشروع وفريق العمل في المحافظة على جهودهم ومبادرتها وإنجازهم لهذا العمل المميز.

يُذكر أن جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة عملت خلال ثمانية أعوام على إنجاز موسوعة الأدب الشفهي والطب الشعبي في ثلاثة مجلدات تمثل 1200 صفحة، أسهم بإنجازها فريق عمل من المختصين والتربويين، وانطلق المشروع بفكرة أسهم بها أعضاء المنتدى الثقافي بالجمعية، لتكتمل كل النجاحات بتدشين سمو أمير المنطقة لهذا المنجز الضخم الذي سيكون مرجعًا أساسيًا لحياة وتراث الباحة ومحافظاتها.

وفي الختام، كرّم المحافظ ومدير المشروع، أعضاء فريق العمل بمحافظة المندق:- راشد بن أحمد بن عايد مدير فريق العمل بالمندق لمشروع حفظ الأدب الشفهي والطب الشعبي والأعضاء المشاركين معه سعيد بن علي أحمد وصالح بن أحمد بن مزهر.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
11:57 PM

"الفائز" يكرّم فريق مشروع الأدب الشفهي والطب الشعبي في المندق

المشروع امتد 8 سنوات وقام عليه فريق عمل بجميع محافظات المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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كرَّم محافظ المندق محمد بن معيض الفائز، بمكتبه اليوم بالمحافظة، فريق العمل في مشروع الأدب الشفهي والطب الشعبي في محافظة المندق، بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة ومدير المشروع علي خميس البيضاني، وذلك بناءً على توجيه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

وأوضح "البيضاني" أن المشروع الذي امتد لثماني سنوات قام عليه فريق عمل في جميع محافظات المنطقة، وقام بتوثيق كل ما يتعلق بالباحة إنسانًا ومكانًا من الناحية الاجتماعية، وسيكون مرجعًا أساسيًا وتاريخيًا وثقافيًا للمنطقة، يحفظ للأجيال المقبلة تاريخها وإرثها الأدبي والتاريخي. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المجلدات الثلاثة سيكون هناك مواد سمعية ومرئية مفصلة لمحتوى الموسوعة، مقدمًا شكره لفريق العمل في محافظة المندق.

وعبّر محافظ المندق عن شكره وتقديره لمدير المشروع وفريق العمل في المحافظة على جهودهم ومبادرتها وإنجازهم لهذا العمل المميز.

يُذكر أن جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة عملت خلال ثمانية أعوام على إنجاز موسوعة الأدب الشفهي والطب الشعبي في ثلاثة مجلدات تمثل 1200 صفحة، أسهم بإنجازها فريق عمل من المختصين والتربويين، وانطلق المشروع بفكرة أسهم بها أعضاء المنتدى الثقافي بالجمعية، لتكتمل كل النجاحات بتدشين سمو أمير المنطقة لهذا المنجز الضخم الذي سيكون مرجعًا أساسيًا لحياة وتراث الباحة ومحافظاتها.

وفي الختام، كرّم المحافظ ومدير المشروع، أعضاء فريق العمل بمحافظة المندق:- راشد بن أحمد بن عايد مدير فريق العمل بالمندق لمشروع حفظ الأدب الشفهي والطب الشعبي والأعضاء المشاركين معه سعيد بن علي أحمد وصالح بن أحمد بن مزهر.

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