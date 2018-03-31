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أمانة جدة تنفذ 4 آلاف جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وتغلق 116 منشأة

الفرق الميدانية رصدت 180 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4390 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 116 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 180 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكدت تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمّنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.

أمانة محافظة جدة

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أمانة جدة تنفذ 4 آلاف جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وتغلق 116 منشأة
سبق

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4390 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 116 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 180 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكدت تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمّنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
12:36 PM

أمانة جدة تنفذ 4 آلاف جولة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وتغلق 116 منشأة

الفرق الميدانية رصدت 180 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4390 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 116 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 180 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكدت تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمّنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.

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